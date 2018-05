Olcsó munkaerővel már nem lehet tőkét vonzani - küldöttgyűlésen elemezték az ország és megyénk gazdaságát

Elismerték a kiválóságokat

Az MKIK Emlékplakettjét Kőkuti Attila, a megyei kamara ipari tagozatának elnöke vette át a szakképzés fejlesztéséért és a megyei ipari vállalkozásokért végzett tevékenységéért. Tagozati díjakat is átadtak, az Iparért Díjat a Váll-Ker Kft. ügyvezetője, Tóth István kapta meg. Kereskedelemért Díjban Csiszár István vendéglátós részesült, a Szolgáltatásért Díjat a Frame Kft.-nek ítélték oda, Kézművességért Díjjal pedig Ribizsár Péter gépjárműjavító kisiparos tevékenységét ismerték el. A CSMKIK elismerő oklevelét Tóth József, a Schlosser Mester Kft. alapítója, valamint Jójárt Miklós, a Korner Kft. ügyvezetője, a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnöke vehette át. Az SZKTV és az OSZTV 2018-as döntőjén részt vevők pedig oklevélben és tárgyjutalomban részesültek.

Egy éppen a megalakulása alatt álló kormánynak nem a sajtón keresztül üzengetne Parragh László, ám a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke annyit elmondott, hogy egy nagyjából 100 oldalas tanulmányt tesznek le az új kormány asztalára, amelyhez 1600 céget kérdeztek meg. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) pénteki küldöttgyűlésén elmondta, az egyik legfontosabb feladat, hogy a magyar gazdaság fejlődése fenntartható legyen középtávon is. Parragh a tudásalapú gazdaságban látja a jövőt, mint mondta, a kamara javasolta a felsőoktatás átalakítását, ami a következő időszak nagy kihívása lesz.A bérfelzárkóztatást is elkerülhetetlennek tartja az MKIK, álláspontjuk szerint ha ez nem történik meg, eltűnik a munkaerő a gazdaságból. – Az ősbűnt még a rendszerváltáskor követték el a közgazdászok, amikor azt állították, hogy olcsó munkaerővel lehet tőkét vonzani. Mára bebizonyosodott, hogy ez a munkaerő külföldre vándorlását vonja maga után – jegyezte meg Parragh László.A küldöttgyűlésen a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az idei év legfontosabb céljának azt nevezte, hogy a gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adjanak. – A számokból egyértelműen kiderül, hogy a gazdasági fejlődés mértéke elmarad az országos átlagtól. Ha ez a tendencia marad, akkor Csongrád megye a leszakadó térségek közé kerül – szögezte le Nemesi Pál megyei kamarai elnök. Az élelmiszeriparban is volumencsökkenés volt tapasztalható 2017-ben, ennek egyik oka, hogy a Pick Szeged Zrt. technológiájának egy része elkerült a városból. Nemesi azt mondta, ez a példa is mutatja, mennyire fontos egy-egy befektetőnek a megyébe invitálása, s számukra megfelelő feltételek biztosítása. Hozzátette, a tudásalapú gazdaság, továbbá az innováció újraértelmezése lehet az egyik út, ami a megye gazdaságának fejlődését elősegítené.