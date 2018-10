Önként segítettek a szegedi óvodának az ország legjobb tetőfedői - fotók

– Azért esett a szegedi óvodára a választásunk, mert ebben a régióban még nem dolgoztunk. Az is fontos volt számunkra, hogy egy közösségnek, gyerekeknek segítsünk

Mivel ilyen sok mester gyűlt össze, a tervezett kettő helyett egy nap alatt felkerültek az új cserepek az intézményre. Egy vállalkozó már ideérkezésük előtt elhelyezte a tetőfóliát és a léceket, így az önkénteseknek már csak a cserepeket kellett felrakniuk.

Tetőcserepet nyert 605 ezer forint értékben a szegedi béketelepi óvoda egy országos pályázaton – írtuk meg lapunkban júniusban. Ráadásként egy felajánlást is kaptak: a tetőfedők és bádogosok országos szervezete társadalmi munkában vállalta a cserepek fölrakását.A munkát eredetileg nyárra tervezték – végül a hétvégén tudták idejüket a szegedi ovira szánni a szakemberek. Az épület több mint 40 éves, már régóta beázott a palatető, megérett a felújításra.Filus Róberttől, az ÉMSZ vezetőségi tagjától megtudtuk, négy éve mindig tesznek egy felajánlást: a Várépítő pályázat nyertesei közül választanak ki egyet, amelynek munkálatait díjmentesen elvégzik.– magyarázta Filus Róbert.Az ország legjobb tetőfedői fogtak össze azért, hogy új tető kerüljön a kertvárosi ovira. Jöttek – többen családostul – Debrecenből, Győrből, Budapestről, Kalocsáról, és Szeged környéki tagok is dolgoztak itt.Lauer István, a körzet önkormányzati képviselője is megnézte a munkákat, és megköszönte a mestereknek, hogy szabadidejüket rááldozva ilyen szép munkát végeztek.A Build-Communication Kft. 2010 óta hirdeti meg Várépítő pályázata révén az építőipari cégek összefogását. – Idén 19 cég ajánlott fel nettó 16 millió forint értékben építőanyagot, amelyből 20 gyermekintézmény és 2 műemlék újulhatott meg. Köztük Csongrád megyében egyedüliként a szegedi óvoda – közölte Rajki Diána, a Várépítő pályázat kiírója.