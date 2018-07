Önkéntesek festik a játszóteret - galéria

A cég ügyvezetője Tóth Sándor is részt vett az önkéntes akcióban melyet kollégái kezdeményeztek, a helyszíneket is ők választották. Megítélésünk szerint rendkívül fontos a felelősségvállalás, ahol ők maguk is önkéntesen vállalnak szerepet környezetük szebbé tételében.Társadalmi szerepvállalásuk keretében két játszótér, egy óvoda és a Gemma Központ felújítási munkáiban segítenek, minden helyszínen más-más részleg munkatársai önkénteskednek. A belvárosi játszótéren az irodisták ragadtak csiszolópapírt és ecsetet, a felújításhoz szükséges eszközöket is a vagyonvédelemmel foglalkozó cég állta. A festési, karbantartási munkálatok augusztus 4-én délelőtt a Szent György téri játszótéren folytatódnak.