Online vásárlásokból is versenyeztek a gyerekek - Vigyázz, kész, pénz!

Se király, se pénz

Bankos kirakós, képregény, pénzügyek eszperentéül – ezek is vártak a középdöntőbe jutott csapatokra. A legfiatalabbak verseny előtti bemelegítésén megtudtuk, amikor még nem volt király, és pénz sem, akkor csere volt. De az is elhangzott, hogy ha valaki elveszíti a bankkártyáját, azonnal „le kell tiltani a PIN-kódját".

– Én írok, ő a csöndfelelős – válaszolta a csapatkapitányt firtató kérdésemre Szitás Ábel osztálytársára mutatva, a szegedi IH Rendezvényközpont gyerekzsivajtól hangos előcsarnokában. Tegnap reggel a K&H Vigyázz, kész, pénz! című vetélkedőjére gyülekeztek a csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola másodikosai. Az ötfős, Apró bank-ár nevű csapatban Ábel mellett Török Szófia Nóra, Gál János, Ecsédi Dániel József és Tóth Zalán versenyzett.A gyerekek felkészítő tanítójától, Georgiádes Mártától megtudtuk, a tizennyolc fős osztályból az a legjobb öt került a csapatba, aki két szűrőn már átjutott. Kiderült, egyikük anyukája pénzügyes, segített is a felkészítésben, de nem olyan egyszerű a gyerekek nyelvére lefordítani ezeket a hétköznap is fontos ismereteket.A három szegedi csapatból kettő az „öreg" Rókusi iskolából érkezett. – Kevésen múlt, hogy nem eggyel több csapatunk jutott be: a harmadik nagyon picivel maradt le a regionális döntőről – mondta a Legyen ön is milliomos és a Hangjegyek bankjegyek nevű csapatok felkészítő tanítója, Mihály Ágnes. Az összes gyerek ének-zene tagozatos – rácáfolva az előítéletekre, meg a humán és reál beállítottságra ebben az életkorban.– Az életre kell őket nevelni. Amikor először beszéltem velük a pénzről, úgy tudták, hogy a nyugdíjat az öregek ajándékba kapják – mondta a pedagógus. A „milliomos" csapat tagjai valamennyien játszanak hangszeren. Szügyi Boglárka és Nagy Vencel zongorán, Száz Dorottya és a csapatkapitány Felhő Zétény furulyán, Palatka Áron pedig metalofonon.A vetélkedőt idén már nyolcadik alkalommal szervezi a pénzintézet, mert fontosnak tartja, hogy a felnövekvő generáció elsajátítsa az alapvető pénzügyi ismereteket. A középdöntőre Békés és Csongrád megyéből érkező 94 gyerek a digitális bankolással és az online vásárlással ismerkedett meg alaposabban – ez áll ugyanis az idei verseny fókuszában.A legfiatalabb korosztály mellett három kategóriában indultak még a gyerekek: a 3–4. osztályosok versenye 11 órakor kezdődött, míg a felső tagozatosok két csoportja délután küzdött a továbbjutásért. Országosan egyébként rekordnevezés volt idén: 2035 csapat és 8113 diák jelentkezett a bank pénzügyi vetélkedőjére.