Orgona és hegedű találkozása a dómban

A hétfői koncert két főszereplője: Pál István "Szalonna", a Magyar Állami Népi Együttes vezető prímása...

... és Szamosi Szabolcs orgonaművész.

Szamosi újszerű zenei különlegességeket nyújt koncertjein, az orgonát szokatlan hangszeres társításokban szólaltatja meg, s játékába előszeretettel sző bele merész improvizációkat. Dolgozott már együtt Dés Lászlóval, akkor szaxofonnal társították az orgonát a dzsesszesebb hangzásért. Máskor viszont szájharmonikával párosította a hangszert, ebben partnere a norvég Sigmund Groven volt, de dolgozott már együtt Sebestyén Mártával, a Kossuth-díjas népdalénekessel is.A fenséges orgona hangja ezúttal hegedűvel együtt csendül fel Szegeden, amiért Pál István „Szalonna" felel. Ő az ország egyik legtöbbet foglalkoztatott népzenésze, állandó vendége a cimbalmos Unger Balázs vezette CimbaliBand fellépéseinek is. Zenekarával, a Szalonna és bandájával Európától Amerikán át Ázsiáig a világ számtalan pontján felléptek már. 2006-ban az év előadójaként az Artisjus-díjat is átvehette. Közkedvelt muzsikus, otthonosan mozog a Kárpát-medence valamennyi tájegységének népzenei világában, s közreműködik a Rendhagyó Prímástalálkozó elnevezésű programban is. Ők ketten fogják elkápráztatni a szegedieket október első hétfőjén a különleges helyszínen felcsendülő dallamokkal. Azt estre jegyet a Filharmónia szegedi irodájában tudnak váltani az érdeklődők.