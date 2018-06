Őrizetbe vették Dlusztus Imrét - ma döntenek az előzetesről

Háromféle minőségben készültek a Mini Hungary Park makettjei, nem mindegyik bírta az időjárást: 2017-ben kezdték restaurálni.

A megalapozott gyanú szerint a Mórahalom külterületén létesítendő és az 1910-es állapotokat tükröző emlékpark megvalósításával összefüggésben a beruházó cég ügyvezetője, a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság vezetője, illetőleg az államilag támogatott projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó személy egymással összejátszva mintegy 550 millió forint nagyságú vagyoni hátrányt kísérelt meg okozni az Európai Unió, illetve a magyar állam költségvetésének. A gyanú szerint 2013. májusa és 2014. júniusa között benyújtott kifizetési kérelmek során az elkészült makettek darabszáma, illetőleg a projekt készültségi fokára vonatkozóan valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be és valótlan nyilatkozatokat tettek, mellyel a DARFÜT-t folyamatosan megtévesztették a projekt valós készültségi foka, illetőleg a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatban és ezen valótlan okiratokra hivatkozva el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, illetőleg a már kifizetett támogatások elszámolását.Gyanúsítottak cselekményével összefüggésben az állami költségvetést, illetőleg az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amelyből a végrehajtási eljárás során mintegy 50 millió forint térült meg, figyelemmel arra is, hogy az utolsó, un. záró kifizetési csomagot a támogató nem fogadta el és az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok miatt 2015. február 2. napján elállt a szerződéstől és az addig kifizetett összeg visszafizetésére kötelezte a beruházót.A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozást a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Bűnüldözési Osztálya folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett.A főügyészség a mai napon indítványt tett a beruházó cég, valamint a vele vállalkozási szerződében álló cég ügyvezetőjének vonatkozásában előzetes letartóztatásuk elrendelésére a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye okán. További egy gyanúsított vonatkozásában az ügyészség házi őrizet elrendelésére tett indítványt a nyomozási bíró felé.Az ügyészi indítványok tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a mai napon fog dönteni.Költségvetési csalás gyanújával vették őrizetbe Dlusztus Imre újságírót, költőt, labdarúgó-vezetőt és borszakírót, lapunk egykori főszerkesztőjét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói. Információink szerint kedd reggel tartottak nála házkutatást, és onnan el is vitték a nyomozók. Úgy tudjuk, hogy az ügyben két másik embert is előállítottakKerestük a NAV-ot, hogy áruljanak el részleteket az ügyről, azonban azt válaszolták, hogyA költségvetési csalás valószínűleg. Európa legnagyobb makettparkjában 50 magyar műemlék épületét készítették el 1:25-ös arányú kicsinyítésben. A projekt 650 milliós költségéből 436 millió forintot az Európai Unió állt.Az ügyről írt a Pesti Srácok oldal is, cikkükkel kapcsolatban Bosnyákovits Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője az alábbi közleményt juttatta el portálunknak:

A Pesti Srácok hírportálon a mai napon, 2018. -án megjelent," Dél-alföldi panamá : Őrizetbe vette a NAV Dlusztus Imrét" című cikkben személyemet érintően megjelent állítások minden ténybeli alapot nélkülöznek , valóságtartalommal nem bírnak.

A sérelmemre nagy nyilvánosság előtt megvalósult, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás miatt büntető feljelentést teszek és érvényesíteni fogom polgári jogi igényemet is.

Dr. Bosnyákovits Tünde