Orosz katonák miatt lett nonstop a halászcsárda

„Baráti társasággal gyakran megyünk vacsorázni a város különböző éttermeibe. Mivel sokat és későig dolgozunk, ezért rendszerint az esti órákban keresünk megfelelő helyet – olyat, ami legalább 11-ig nyitva van. Az utóbbi időben azt vettük észre, egyre kevesebb az ilyen étterem, s ahol még – legalább is papíron – viszonylag sokáig nyitva is vannak, ott is szeretnek hamarabb bezárni" – írta nekünk egyik olvasónk Magyari Előd, aki levelében azt is kifejti, hogy a korai záróra öngerjesztő folyamat, és ha így állnak hozzá a vendéglátósok, akkor hamarosan már elég lesz 9-ig, majd 8-ig nyitva tartani, végül pedig már ki sem kell nyitniuk.Az általunk megkérdezett vendéglátósok szerint a korai zárórának egyszerű az oka: a legtöbb helyen, ahogy esteledik, annyira elfogynak a vendégek, hogy nem éri meg éjszaka nyitva tartani, mert a rezsi meg az alkalmazottak bére a napközben megkeresett hasznot is elviszi.A belvárosi éttermek közül egyébként a John Bull éjfélig, a mellette lévő Oldies 23 óráig, a Bistorant pedig pénteken és szombaton éjjel 1-ig van nyitva. Ez utóbbiban a konyha 22.30-ig, az előző két helyen pedig záróra előtt egy órával vesz fel megrendeléseket. A Roosevelt tér sarkán lévő Vendéglő a Régi Hídhoz hétköznap és vasárnap 23 óráig, pénteken és szombaton éjfélig van nyitva. A tér másik oldalán a Roosevelt téri Halászcsárda szintén este 11-ig várja a vendégeket. Aki tehát akar, az talál nyitva tartó éttermet késő este is.

Szeged belvárosában péntek, szombat este több étterem is késő estig nyitva tart. Aki éjjel akar halászlét enni, annak nincs más választása: irány a Fehértói Halászcsárda, amely az enyveskezű orosz katonák miatt lett nonstop. Fotó: Török János

– Ha este 11-kor esik be egy társaság, nem küldjük el őket, igazodunk a vendéghez. Van egy kilencszemélyes kisbuszunk, ezért ha kell, kivisszük a nonstop nyitva tartó Fehértói Halászcsárdába a későn jövő vendégeket a Roosevelt téri csárdából – magyarázta Frank Sándor mesterszakács, a két szegedi, egy budapesti és egy győri halászcsárda tulajdonosa.

Az utolsó ital



A kocsmákban más a helyzet, ott általában a tulajdonos vagy a pultos jóindulatán múlik, mikor csúszik le az utolsó ital a szomjas vendég torkán. A legendás Észak büfében pénteken és szombaton, amikor zenés estek vannak, este tízig vannak nyitva, az utolsó italt 21.30-kor adják ki, amiről felirat tájékoztatja a közönséget. – Ha záróráig kiszolgáljuk a vendéget, nem tudunk időben zárni. Mivel a vendégek kilencven százaléka törzsvendég, nem szokott gond lenni – mondta Csendes Ferencné tulajdonos.

Frank Sándor azt is elmesélte, hogyan lett nonstop az 5-ös út melletti Fehértói Halászcsárda. – A 80-as évek vége felé még béreltük ezt a boltot. Este 11-kor zártunk, akkor ment az utolsó busz, amivel mindenki haza tudott menni, csak az éjjeliőr maradt itt. Akkoriban még egy jégveremben tároltuk az italokat, amelyek közül rendszeresen eltűnt egy-egy demizson tömény. Kiderült, hogy az orosz laktanyából jöttek át a kiskatonák, ők dézsmálták meg az italokat. Hozzánk jártak vodkázni a parancsnokok. Bent ittak, kint járt a sofőrös GAZ motorja.Már jól be voltak vodkázva, amikor egyszer vettük a bátorságot, és oda mertünk menni hozzájuk jelezni a problémát. Mire a tiszt tett egy köröző mozdulatot a kezével, és azt mondta, „fiam, innentől Moszkváig minden a mienk". Mivel ha volt bent személyzet, soha nem loptak, kitaláltuk, hogy akkor nem zárunk be.