Összehordott szemét kapott lángra Baktón: rettegnek a lakók a gyűjtögető szomszéd miatt - fotók, videó

– Bilincseljék oda a kerítéshez! Miatta van állandóan veszélyben az életünk – mondta az asszony, akinek három kutyája rekedt a hatalmas füsttel lángoló szeméthegy közelében. Amíg a tűzoltók nem fékezték meg a lángokat, senkit nem engedtek a tűz közelébe. Később az egyik rendőr segített vizet hozni a három kutyának, amelyek a stressztől eltekintve épségben megúszták a történteket.

Videó - Masir Ádám / olvasó-tudósító

– Mindjárt megfoglak, és belehajítalak a tűzbe téged is! Nem elmondtam, hogy ne gyűjtögess! Hogy rohadnál meg, ahol vagy! – fogadták a baktói Hosszútöltés út egyik lakóját a szomszédok. Míg a férfi biciklijén újabb adag szemetet hozott a telkén álló szemétdombjára csütörtök délelőtt, addig a tűzoltók próbálták megfékezni az ott keletkezett tüzet, amely akkora füsttel égett, hogy a város távoli részeiről is jól látható volt.A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint nagy mennyiségű összehordott hulladék gyulladt ki a telken, ami egy faházra is átterjedt .A szegedi és a ruzsai hivatásos tűzoltók hat vízsugárral oltották a lángokat. A munkálatokat egy erőgép, egy daru és a Hódmezővásárhelyről érkező vízszállító is segítette.A Hosszútöltés útról nyíló 53. utcában lévő telek tulajdonosa évek alatt hatalmas mennyiségű szemetet halmozott fel. A szomszédok szerint naponta többször fordul, szétválogatja a hulladékot, és néha tüzet is rak. A lángoló szemét melletti épület lakója, Tülkös Andrea és férje feldúltan figyelték a tűzoltók munkáját.A lakók tehetetlenségüknek adtak hangot, mint fogalmaztak, évek óta nem tudnak mit kezdeni a férfival, pedig azt állították, jogerős bírósági végzése van arról, hogy takarítsa ki a területet. Tülkös Andrea az önkormányzat felelősségét is felvetette. Lapunkban négy éve számoltunk be a telken uralkodó áldatlan állapotokról. Akkor bűzről és patkányról írtunk. A panaszosok négy éve is azt állították, hogy naponta, kétnaponta meggyújt valamit, szúrós szagú füsttel borítva be a környéket. A környéken lakók több hatóságot is megkerestek – eredménytelenül (2014. október 30.:). A környékbeliek elmondták, húsz éve tart a huzavona.Míg a tűzoltók az izzást próbálták megfékezni, a férfi már el is kezdett pakolászni a szeméthegy szélén, de előtte határozottan felszólított minket, hogy a fotóját nem közölhetjük, egy újságíró-igazolványt vett elő, azzal nyomatékosította a szavait.– Nagyon nehéz a helyzet – kezdte Szécsényi Rózsa. A városrész önkormányzati képviselője elmagyarázta, hogy a férfivel többször beszélt személyesen, aki megígérte neki, hogy felhagy a szemétgyűjtéssel. – Magántulajdonon belül nem tudunk mit tenni. Korábban egészen az utca közepéig ért a szemét, amit a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. több millió forintért szállított el. A közterület-felügyelet folyamatosan bírságolja, aminek egy részét be is fizeti. Ennél többet nem tudunk tenni – fogalmazott a képviselő.A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatáskörébe tartozó eljárást megindítja.- Még mindig dolgoznak a tűzoltók az izzó részek oltásán, összesen nyolc vízsugárral fojtották el a lángokat. A munkálatokat egy erőgép, egy daru és egy Hódmezővásárhelyről érkező vízszállító is segíti. Az átterjedt lángok egy faházat is érintettek, de lakóházakat nem veszélyeztetnek.A tűz a Hosszú-Töltés úton keletkezett, amely átterjedt egy faházra is. A szegedi és a ruzsai hivatásos tűzoltók jelenleg hat vízsugárral oltják a lángokat.A telekről, ahol a mai tűz keletkezett, már többször írt lapunk is.Mintegy 50 négyzetméteren, összehordott szemét gyulladt ki Baktóban - a szegedi tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek, és meg is kezdték a tűz oltását, tudtuk meg Molnár Krisztinától, a Csongrád megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől.