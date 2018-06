Ősszel kezdődhet a Belvárosi mozi felújítása

Nyílászárókat cserélnek, szigetelik is a mozi épületét. Fotó: Török János

– Mivel egy közel százéves műemléképületről van szó, hosszadalmas és bonyolult az engedélyek beszerzése, amelyek ahhoz kellenek, hogy hozzákezdhessünk a felújításhoz. Jelenleg ezek beszerzése zajlik, de hamarosan kiírjuk a közbeszerzést is a munkákra – mondta el Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. igazgatója, akit arról kérdeztünk, mikor kezdődik a Belvárosi mozi felújítása. A korábbi tervek szerint idén nyáron indult volna a munka, de most úgy tűnik, októbernél-novembernél hamarabb erre nem lehet számítani.Mint tavaly ősszel megírtuk, a patinás szegedi moziban széleskörű felújításba fognak. Teljesen megújul a Zsigmond Vilmos terem, ahol kicserélik a mozivásznat, a hangrendszert és a székeket, renoválják a terem faburkolatát, akadálymentesítenek, és átjárhatóvá tesznek minden teret az épületben, a pincében pedig interaktív mozis kiállító- illetve játszóteret alakítanak ki. Korszerűsítik a fűtési, szellőző- és világítási rendszert is, kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet. A felújításra két uniós pályázat segítségével összesen 620 millió forintot fordítana a város.Maga a felújítási munka a tervek szerint 7 hónapot vesz igénybe – a közel 550 néző befogadására alkalmas Zsigmond Vilmos termet addig biztosan nélkülözniük kell a mozilátogatóknak. Zárva lesz a kávézó is, és a munkák miatt egy rövid ideig a 105 férőhelyes Balázs Béla terem sem működik majd. Az 51 férőhelyes Csőke József teremben viszont a felújítás szinte teljes időtartama alatt lesznek vetítések.A nagy sikerű MET-közvetítéseket a tervek szerint a felújítás kezdetéig még a nagyteremben tartják, utána azonban máshová költöztetik. Hogy hová, arról jelenleg folynak a tárgyalások, de Jávorszky Iván hangsúlyozta, hogy a felújítás ideje alatt is megtartják a 10 közvetítésből álló sorozatot. Mivel a munkák miatt az elsősorban premier közönségfilmeket vetítő Zsigmond Vilmos terem zárva tart, azok egy részét várhatóan a már korábban felújított kistermekbe teszik át, úgy, hogy közben a profiljukba illő rétegfilmek is repertoáron maradjanak.