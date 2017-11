Összeomlás szélén a szegedi hulladékgazdálkodás

Önhibáján kívül kritikus helyzetben

Hamarosan jönnek a második negyedévi számlák

Még dolgoznak a kukásautók. Munkaadójukhoz viszont sem az üzemanyagra, sem a munkabérekre nem érkezik pénz. Fotó: Török János

Egy kivétellel jobban teljesítettek a teljes egészében önkormányzati cégek, mint azt az év elején tervezték. Ez derül ki az első háromnegyed évükről írt beszámolójukból, amit a pénteki közgyűlés vitat meg. A jogi bizottságnak is dolga megtárgyalni. Mivel azonban a tegnapi ülésén sem kérdés, sem ellenvetés nem hangzott el – a többi napirendi ponthoz hasonlóan –, futószalagon megszavazták, hogy a közgyűlés elé kerülhessen.Az egyetlen kivétel a Szegedi Hulladékgazdálkodási NKft., amelynek helyzete – mint fogalmaznak az előterjesztésben – önhibáján kívül kritikus. Mivel kihúzták alóla a lakossági szemétszámlák kibocsátását, és csak a munkát végeztetik el a társasággal. Emellett az állami holding sem számolt még el a céggel, így számlát sem küldhettek az elvégzett munkájukért.Ez drámaian veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. Erről mi is többször írtunk (2017. augusztus 29.:).Érdeklődésünkre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) azt a tájékoztatást adta, hogy a második negyedévi számlák elkészültek, még néhány olyan adatra várnak, amelyeket a közszolgáltatónak kell biztosítania. Amint ez megtörténik, kiküldik a számlákat. Ez terveik szerint a jövő héten lesz. A harmadik negyedévi számlákat ehhez képest 30 nap csúsztatással kézbesítenék. Kérdésünkre, hogy mikor számolnak el a szolgáltatóval, az NHKV azt írta, hogy jelenleg nincs lejárt tartozásuk a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. felé. Ezt az ellentmondást korábbi cikkünkben a szegedi szolgáltató ügyvezetője úgy oldotta fel, hogy azért nem számláztak, mert az NHKV nem fogad be számlákat.

Jobban teljesítettek

Botka mondjon le!



Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője a bizottsági ülésen előterjesztést akart átadni a bizottságnak. Indítványában azt írta, Botka László polgármesternek távoznia kell, mert összeférhetetlen a posztjával, hogy a parkolóbérletügyben a feljelentése nyomán a gyulai bíróság folytat eljárást. Abban – megírtuk – felbujtással gyanúsítják Solymos László alpolgármestert, Kalmár Gábor kabinetfőnököt és Mózes Ervin címzetes főjegyzőt (2017. június 28.: Szegedi parkolóügy: Tanúként hallgatták meg Botka Lászlót Gyulán). Mivel a jogász napirend előtt nem jelezte szándékát a működési szabályzat szerint, a bizottság nem hallgatta meg. És mert nem ment ki a teremből, a testület folytatta a munkát egy másikban.

A többi cég rendben van az előterjesztés számai alapján. Az IKV Zrt. eredményes, bevétele kicsivel még több is az üres lakások felújításával és bérbeadásával. Az SZKT árbevétele szintén emelkedett. A parkolási díjakból viszont kevesebb folyt be. Ezt azzal indokolja a cég, hogy júniustól az előre megváltott parkolószelvény helyett időalapú parkolóautomaták működnek, és azokkal spórolnak az autósok.Hasonlóan jól gazdálkodott a szegedi környezetgazdálkodás, miközben hozzáteszik: gépparkjuk folyamatosan romlik. A Szetáv a távfűtésért és a meleg vízért szeptember végéig a tervezettnél másfél százalékkal többet szedett be. Költségeiket szinten tartották, megtakarításaikból elmaradt javításokat pótolnak.A sportigazgatóságnál az Anna fürdő bevétele közel két százalékkal haladta meg a vártat, Sziksósfürdő viszont majdnem 80 százalékkal túlszárnyalta a fejlesztéseknek köszönhetően. A Városkép és Piac Kft. 5 százalékkal teljesítette túl az előzetes becslést. Az IH szintén hasít, ami számokban annyit jelent, hogy a Belvárosi mozinál 3,9 százalékkal több folyt be; a Partfürdőn a kemping 22, a fürdő pedig 31 százalékkal többet bevételezett. A szabadtéri és a vadaspark is jobban gazdálkodott. A legnagyobbat az önkormányzat informatikai cége ugrotta; a RITEK Zrt. 77 százalékkal múlta felül saját terveit.