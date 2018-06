Ötször annyi tévét veszünk a focivébé miatt

Mire figyeljünk?

A GfK Hungária Piackutató Intézet elektronikai cikkek értékesítési adatait vizsgáló kutatásából az derült ki, hogy kiemelkedő értékesítési eredmények várhatók a hazai lapostévék piacán a második negyedévben – ahogy a 2010-es és a 2014-es labdarúgó-világbajnokság idején is.A GfK közleménye szerint az eladások már az idei első három hónapban jelentősen nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest. Az első negyedévben 22 százalékkal több tévét vásároltak, mint 2016 első három hónapjában, a labdarúgó-Európa-bajnokság előtti időszakban.Vásárláskor az ár mellett továbbra is fontos a képernyőméret. Ezt tapasztaltuk a szegedi Árkád bevásárlóközpontban lévő Media Marktban is, ahol bár nem nyilatkozhattak sem az alkalmazottak, sem az üzletvezető, azt megtudtuk, hogy míg pár éve a 106 centiméteres átmérőjű tévé volt a sláger, most az alap a 140 centis.– Mindenki nagyobbat akar, de a gyártók is megfelelően állnak hozzá, ezért barátiak az árak. Sokan ráizgultak a focivébére, ami így eggyel több ok a tévécserére – árulta el az egyik eladó, akinek olyan vásárlója is volt, aki úgy döntött, az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét akarja aznap este új tévén nézni, így vett is gyorsan egy 750 ezerről 600 ezer forintra leakciózott, 190 centis tévét.Szerda délelőtt a foci-vb miatti roham egyelőre elmaradt, de találkoztunk a hatéves, makói Viseráczki Márk Noellel, akit édesapja születésnapjára és az óvodai ballagására egy tévével lepett meg. Viseráczkiék elmondták, okostévét szeretnének, 80 ezer forint körül.– Szeretjük a focit, de most nem emiatt vagyunk itt. Azt inkább baráti társasággal, néhány sör mellett, nagy kivetítőn szoktuk nézni a fürdőben vagy a Glorius hotelnél – mondta a kisfiú édesapja, miközben Márk Noel a tévéket rejtő dobozok között bujkált.– Nézelődünk. A foci-vb miatti kedvezőbb árakat használjuk ki. Most jött el az ideje a cserének – mondta Tóth Gábor, aki a szüleit kísérte el vásárolni. A család alaposan felkészült, a nekik legjobban tetsző készüléket lemérték, és sajnálattal vették tudomásul, hogy sajnos a két talpa lelógna a szerkénytől.– Ha a tévé lelóg, az nem baj, de olyat szeretnénk, aminek középen van a talpa – tette hozzá Gábor édesanyja. Tóthék szomorúan nézegették az árban is megfelelő, 108 centis készüléket.Érdeklődésünkre Szánthó Balázs, a budapesti Media Markt ügyvezető igazgatója elmondta, idén a televíziók esetében a tavalyi eladási szám akár ötszörösét is elérheti a cég ebben az időszakban.– A technológia folyamatos fejlődésével a korábban csúcstechnológiát képviselő, magasabb árkategóriába tarA tévékészülékek technológiai fejlődésében az egyik leggyorsabb fejlődés a képfelbontás tekintetében érzékelhető. Csak néhány éve jelentek meg, de máris népszerűvé váltak a 4K készülékek 3840×2160 pixel felbontással, amelyek a korábban népszerű Full HD többszörösét nyújtják. Ez a felbontás már valódi moziélményt képes nyújtani. De ehhez az is kell, hogy a műsor is nagy felbontású legyen, mert ha azt nem minimum HD minőségben rögzítették, elmosódottnak látjuk a képet, függetlenül a készülék felbontásától. A készülékválasztásnál érdemes figyelembe venni a készülék helyét: ez meghatározó a méret– Nincsen televízióm, albérletben lakom, ahol laptopon nézem azokat a műsorokat, amelyek érdekelnek. A mai világban nem feltétlenül hiányzik a tévé. A világbajnokságot sem televízióról, hanem nyílt téren, kivetítőről szeretném majd követni.– Nincsen otthon tévém. A családi házunkban egy nagy plazma televízió van, azért az hiányzik a lakásomból. Sokkal élvezetesebb nagy képernyőről nézni valamit, mint a laptopomról. Elsősorban sorozatokat szoktam nézni.– Nem cserélném le a mostani tévémet. Igaz, hogy 16 éve vettük használtan, de azóta is hibátlanul működik. Nem tartom fontosnak, hogy minél modernebb televízióm legyen – a mostaninak még mindig szép a képe.– Nem cserélném le a televíziómat. Nem olyan régi darab, hat évvel ezelőtt vettem. Nem vennék új készüléket, mert a hangja és a képminősége is jó. A képernyő nagy átmérőjű, megbízható japán gyártmányú tévé.