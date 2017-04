Pajta és sípálya a parkolók árnyékában - 9 órától közgyűlés Szegeden

A Vásárhely-Szeged közötti tramtrain körüli hisztéria, a Cserepes sori piac és a VIP-parkolóper színesítheti az egyébként mostanság rendre kampányhangulatban zajló szegedi közgyűlést ma délelőtt.



9 órától élőben tudósítunk a városházáról. Érdemes velünk tartani, legutóbb is zajlottak az események.



Nem lesz sípálya a Vértónál - döntött tegnap a városüzemeltetési bizottság, meghallva a székelykapukat és a sípályára szánt közpénzt féltők szavát. Így Haág Zalán, szegedi KDNP-elnök egyéni indítványa gyakorlatilag okafogyottá vált. Az írásbeli válaszban, amit Haág kapott, az olvasható: a projekt megvalósulása esetén a székelykapuk felújítását, festését tervezi a városvezetés.



Minden bizonnyal ma újra bizalmat kaphat a Herczeg Tamás-Harangozó Gyula kettős a Szegedi Szabadtéri Játékok élén, miután szerdán egyhangúlag őket javasolták a kulturális bizottság tagjai. És mivel nincs más jelölt, ezt se felejtsük el.



Nem nyit ki a Pajta, eldőlt, hogy a Belvárosi híd felújítása miatt nem pályáztatják meg az alatta lévő vendéglátó egységet. Ezért a korábbi pályázatot hatályon kívül helyezheti a közgyűlés.



148 millió forintért eladná a város a Rigó Lajos utcai iskolaépületet, de arról is dönthetnek ma a képviselők, hogy 387 millió forintból megújul az Olajbányász tér 1. és a Székely sor 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületetek elektromos hálózata.



Ma az is eldőlhet, hogy tízmillió forinttal támogathatja a város a május 25-én kezdődő kajak-kenu világkupát és a Szegedi Sárkányhajó Fesztivált.