Pénteken indul a buli az Etelka soron: öt napig tart a városi minimajális, a színpad már nem fért el a területen

– Az Etelka sori pálya ugyan lényegesen kisebb, mint a liget vagy a Partfürdő, de a majális alapkellékei itt is rendelkezésre állnak: húsz játékot állítottak fel a területen a forgóktól a dodzsemen és katapulton át a céllövöldéig. Ötven vendéglátós és árus települ ki, kapható majd sör, virsli, vattacukor és mindenféle vásárfia, mindenki megtalálja a neki megfelelő szórakozást

Németh István felhívta a figyelmet, hogy az Etelka sori pályánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, viszont tömegközlekedéssel – 9-es, 19-es troli, 73-as, 73Y-os busz – jól megközelíthető.

– Kalandos életet élt az idei majális, de végül a több évtizedes hagyományokat megtartva sikerült megszervezni – mondta tegnapi Etelka sori sportpályán tartott sajtótájékoztatóján Németh István, a Szegedi Piac és Városkép Kft. igazgatója. Arra utalt, hogy idén az Erzsébet liget felújítása miatt sem a szokásos helyszín, sem a pótlására kijelölt Partfürdő nem volt alkalmas a rendezvény megtartására. Mint megírtuk, az utóbbi helyszínt hetekig áztatta az áradó Tisza, alaposan átnedvesítve az altalajt, ezért arra nem engedhették rá a vidámparkot, az árusokat és a majálisozókat.– hangsúlyozta a cégvezető. – Sajnos kompromisszumot kellett kötnünk, mert egy színpad az előtte lévő nézőtérrel már nem fért volna el a területen, így idén nem lesznek színpadi produkciók – tette hozzá.A majális pénteken kezdődik, és keddig tart, a kapukat minden este éjfélkor zárják. Kiemelte, szombaton 11 órától a vásárhelyi katonazenekar ad majd koncertet, május elsején pedig pártok és civil szervezetek is kitelepülnek a rendezvényre.Kérdésünkre elmondta, megfelelő számban állítanak fel majd mobil vécéket is, de azt nem tudta megbecsülni, az alkalmi vidámpark, az árusok és a vendéglátósok mellett hány látogató fér majd el a területen.Akinek hiányozna a majálisról a színpadi műsor, annak a Zápor-tóig kell elsétálnia, ahol május elsején már délelőtt gyerekkoncertekkel szórakoztatják a közönséget, délután 4-kor Sub Bass Monster ad koncertet, majd az Útközband utcabálja zárja a napot.