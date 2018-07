Pénzügyi gondokkal küzd a szegedi állatmenhely - támogatók segítségére számít a Tappancs

„Védenceink nevében a segítséged kérjük – és most nagyobb szükségünk van rá, mint eddig bármikor." Így kezdődik a Tappancs Állatvédő Alapítvány üzenete, amelyet a Facebookon tettek közzé. Mint írták, a működés fenntartásához 2 millió forintra lenne szükség, ezt azonban saját erőből nem tudják előteremteni.



– Két és fél hónap múlva kapjuk meg az adó egy százalékokból befolyt összeget, a tartalékaink viszont vészesen fogynak – mondta el Farkas Gabriella kuratóriumi tag. A pénzhiány oka egy beruházás volt. – Tavaly nyertünk 5 millió forint pályázati pénzt, amiből összesen nyolc kennelt akartunk felújítani. Csakhogy ez az összeg nem volt elég: ahhoz, hogy minden követelménynek megfeleljenek és biztonságosak legyenek, 11 millió forintot kellett ráköltenünk. Úgy döntöttünk viszont, hogy nem hagyunk veszni ennyi pályázati forrást, így megcsináltuk.

Farkas Gabriella hangsúlyozta: a tanyán élő 164 kutya és 38 macska ellátása biztosított, a raktárban egy tonna száraz táp van beraktározva. Félő azonban, hogy októberig jelentkezhetnek olyan nem várt költségek, amelyek felborítják az így is pengeélen táncoló költségvetést. Mint ahogyan két hete például az autót kellett megjavíttatni, egy felverődő kavics ugyanis tönkretett egy fontos alkatrészt.



– Időben próbálunk segítséget kérni, hogy ne akkor szóljunk, amikor már nagy a baj – magyarázta Farkas Gabriella, aki elmondta, szinte bármi jól jönne nekik. Pénzadomány mellett tisztítószert, állateledelt, bolhairtó szereket is szívesen fogadnak – gyakorlatilag bármit, amit a menhelyen használni tudnak, hiszen akkor azt nem kell megvásárolni. Arról, hogy pontosan minek veszik hasznát, az alapítvány honlapján lehet tájékozódni, ahol számlaszámuk is megtalálható.