Picit csökkent a zaj Vajnáéknál

Amikor a 47-est megerősítették, védőfal épült egy darabon. A Keszeg és a Ladik utca lakói aláírást gyűjtöttek, hogy ezt hosszabbítsák meg. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. ezután 594 méterrel továbbépíttette a falat. Az egyik aláírásgyűjtő Vajna Andrásné volt. A fal az ő portájuk hátsó részének közepéig ért el, tovább nem, így a forgalom zaja továbbra is zavarta őket. Az udvaron nap közben csak kiabálva lehet beszélgetni. Az asszony intézkedni próbált, tárgyalt az önkormányzattal, és egy lakossági fórumon Lázár János országgyűlési képviselőnek is elmondta problémájukat. A politikus közbenjárt az ügyben a NIF-nél . A fal tervét módosították, és novemberben megtoldották néhány elemmel a falat.– Az igazi az lett volna, ha a nagy fa vonaláig elmennek vele, de arra, úgy látszik, nem volt lehetőség – mondta most Vajnáné. Azért az is fog valamennyit a zúgásból, ami elkészült. És most a fákon nincs levél. Igazán tavasszal, lombosodás után derül ki, mennyire lett védett az ingatlanjuk.