Pislogj huszonötöt percenként, ha jót akarsz!

Ezúttal – mint Sipos Mihály rektor jegyzeteit fölolvasva beszámolt – a magyar kalandozó hadjáratokról, Weöres Sándor gyermekverseinek születéséről, a torziós inga hasznáról, az 1876 óta számon tartott hajléktalanság mibenlétéről, az urológiában használt lézertechnológiáról, a honfoglalás kori sírokban talált lékelt koponyákról, az autoimmun-betegségekről, a legfontosabb özépkori mesterségekről, Csontváry Kosztka Tivadar ülönös sorsáról és épeiről, a csiszolt őkorszak eszközeiről, a mitokondrium szerepéről, az 1956-os forradalom Csongrád megyei eseményeiről esett szó.



Megtanultá a hallgató , hogy a műanyagok elégetésekor milyen, egészségre veszélyes gázok keletkeznek, és ellátogattak a szegedi hulladéktelepre, megnézni, hogyan lesz a feldolgozott szemétből elektromos áram. És, igen, arról is, hogyan mű ödik a szem, és hogy 20-25 pislogás az ideális percenként. Akadtak a tanév során technikai nehézségek, kiderült, az egyesületnek szüksége van új kivetítőre. Erre az önkormányzat pályázott, de ha nem sikerül nyerni, saját öltségvetésből megveszik. Azért akkor sincs vége a világnak, ha ez ésik.

– Azt már nem tudom, mi a nevü azoknak a bigyóknak a szem belsejében. Azt viszont megjegyeztem, hogyan mű ödik a szemünk, és miért lábad önnybe a hidegben – adott magyarázatot a zsombói Wesselényi Népfőiskola egyik hallgatója, történetesen Gyuris Zsolt polgármester, arra, milyen haszna van annak, ha laikus, de nyitott, reneszánsz emberek egyetemi oktató előadásait hallgatjá tről tre. Az önképző egyesület szombaton, a özösségi házban zárta 35. tanévét.

– Én nem használok projektort, legföljebb egy térképet, vagy fotót viszek. Fejből mondom, nincs étféle előadás, attól függően, hogy kik hallgatnak. Amit mondok, annak érthetőnek kell lennie – mondta az évzárón lapunknak Marjanucz László történész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója. – Arról beszéltem, hogyan zajlottak Csongrád megyében az 1956-os események. Példákat hoztam, Makó, Szeged, Ásotthalom, Ruzsa eseményeit, és Hódmezővásárhelyét, ahol azonnal újjászerveződtek az 1948 előtti pártok. A forradalom mifelénk általában kevesebb surlódással járt, de ettől még nagyon érdekes volt. A korábbi tanácsi szervezettől a hatalmat többnyire simán vette át az új, forradalmi szervezet, amely aztán nem várt utasítást fentről, hanem önkormányzati modell alapján dolgozott. Gondoskodott a özbiztonságról, az élelemellátásról, a mindennapi életről. Magyarcsanádra Romániából hoztak petróleumot, hogy legyen a lámpákba.



A történelem mindnyájunkat érint, és a zömmel nyugdíjas hallgatóság számára ez a té személyes emlékeket is felszínre hozhatott. De tényleg érdekes érdés, mi marad meg a főiskolán – vagy ahogy egy oktató szokta mondani: a Zsombói Tudományos Akadémián – egy elő épzettség nélküli hallgató fejében egy modern orvosi eredményről szóló beszámolóból?



Erre még nem találtak ki mértékegységet. Mégis biztosan több tudás marad eleven, mint ha ugyanezt az interneten próbálná összegyűjteni az ember. A népfőiskola tanmenetének összeállítója, Horváth Dezső író, újságíró tanévzáró esszéje a digitális világba vetett ember kiszolgáltatott és abszurd helyzetéről szólt. A gép memóriája például – az aggyal ellentétben – mindent megőriz, avatott éz elő is tudja szedni belőle a tartalmát. Úgyhogy Dezső, amikor kidobta elromlott kompjúterét, előtte ezért fűrészelte ketté a merev lemezt. Arra is magyarázatot adott, miért épp Zsombót választottá a tudományos ismeretterjesztő mozgalom helyszínéül. Azért, mert mindig más özösség volt, mint az ország. Jobb, emberibb helynek láttá . Itt a özségháza előtt az esőben telefonvonalért tüntető fodrásznak a tanácselnö kiküldött egy esernyőt, hogy be tudja fejezni rendesen, amit elkezdett. Amikor pedig országszerte a tanyá fölszámolása zajlott, itt összkomfortos tanyatelkeket mértek. Ezért volt a makacs, 35 éve betartott elhatározás is: tanyára mindig a legjobbat kell hozni, így igazságos. Az oktató munkájáért itt is rendes honorárium jár. Az esten Pancza István – korábbi kisgazda országgyűlési épviselő – bejelentette: auguaztus 26-án rendezi a népfőiskola az őszibarackos pikniket, amikor a 35. tanév előadói eljöhetnek a barackosba, és kosaraikat, ládáikat teleszedik a terméssel.



A tanévzáró végén a hallgató tovább maradtak: meg kellett beszélniü , hogyan tovább. Sipos Mihály rektor ezen az estén jelentette be: ő átadja a tisztségét, mert már nehéz volt neki a beszámolójának felolvasása is. Az ország leghosszabb ideje hivatalban lévő rektora bú úzott most el, úgy, hogy ezután hallgató marad.