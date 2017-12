Pityuka, a lány papagáj is gazdát keresett

Ködös, nyirkos, hűvös idő fogadta a mórahalmi kirakodó- és állatvásár látogatóit vasárnap az év utolsó nagy vásárán. Célszerű volt korán érkezni, mert kilenckor már parkoló sem volt, és a legendás kiskunfélegyházi lacikonyhásnál is több mint fél órát kellett sorban állni a faék egyszerűségű, de mégis megdöbbentően finom sült velőért.De ne szaladjunk ennyire előre. A hatalmas vásárban ez alkalommal csak az állatokat kínáló kereskedőkre voltunk kíváncsiak. Hamar kiderült, a pulyka mellett más állatot, legyen az négy- vagy kétlábú, szőrös vagy tollas, nemigen vittek.A bejáratnál egy tizenegy hetes, jól nevelt kis pitbull terrier ült gazdája-eladója, Bagi Róbert lába között. A kocsija csomagtartójában további öt kiskutya, amerikai staffordshire terrier rosszalkodott. A szukákért 20 ezer, a kanokért 25 ezer forintot kért. Azt mondta, nehéz szívvel, de a pitbull is eladó.– A kisebbik nevelt fiam azt mondta, szeretné megtartani, de úgy tűnik, a számítógép jobban érdekli – magyarázta.A pulykát kilónként ezer forintért adták. Gazdag kínálat volt tyúkból is, akadt vörös, szürke és őshonos is vágni való, vagy tojónak. A jérce 1200, a kakas 1000 forintot ért.– Embernél a férfi ér többet, állatnál az anyaállat. Kakast nem akarnak venni – fogalmazott az eladó, aki bár bőbeszédű volt, elmesélte volna nekünk a fél életét, de a nevét nem adta a nyilatkozatához.Az állatvásár legfiatalabb eladója, a tíz hónapos Győri Sándor Dominik Ópusztaszerről érkezett, mint édesanyja mondta, ő árulta a pipit. A törpenyulat 3500-ért adták, az eladó gyorsan hozzátette, a kereskedésben 5000-6000 forintba kerül.Kutyát többen is kínáltak, egy kan labradort és egy német juhászkutyát 35 ezerre tartott a gazdája. Az ősi magyar fajta, strasszer galamb darabja 2000 forint volt. Nem a postagalambok regényes életét éli majd egyik jószág sem. A Jánoshalmáról érkezett Szili László elmondta, ez húsgalamb, ha kikelt a tojásból, 3-4 hét múlva már le is lehet vágni.Az ásotthalmi Vass Nóra nimfapapagájt, kacagó gerléket és nyulakat árult, míg nagypapája sapkát nézett magának a vásárban.– Pityuka, aki egyébként lány, csak megtanulta a nevét, és ráragadt, eladó, de a másik papagáj nem, azt szeretném megtartani. Otthon van négy kutyám, meg 30-40 nyulunk – sorolta. A nyulat 1500 forintért adta az ásotthalmi kislány és nagypapája.Peckesen feszített a ketrec tetején egy fiatal plymouth kakas.– Most indult meg a férfiasság útján. Szép a tollazata, még nincs sarkantyúja. Ez udvari dísz is egyben, nem csak gazdasági beruházás – dicsérte a portékáját a mórahalmi Magyar Sándor, aki 4000 forintra tartotta a kakasát. Volt még vadkacsája 1500-ért, és „bizonyítottan az Európai Unió élvonalába tartozó szülőpártól" származó simaszőrű foxterrier 50 ezer forintért.– Nem erősebb a piac a karácsony miatt. Inkább az időjárástól függ. Az állatok közül a pulykát viszik a legjobban – osztotta meg velünk tapasztalatait.