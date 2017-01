Placid atya a Gulagon találta meg a hivatását

A két hete, százesztendős korában elhunyt bencés Olofsson Placidról a főapát humoros történetet is mesélt. A lágerparancsnok megbízta, hogy őt és a lányát is lerajzolja. Különös módon közben egyszer csak feltűnt a láger területén többvagonnyi nyugati típusú vécéülőke. A katonatiszt képkeretnek gondolta, és megjelent eggyel Placid atyánál, hogy ebben tegye a képét a falra. Amikor a Sztálinról is portrét kért hasonló foglalatban, az atya elmagyarázta a katonának, ezért az ötletéért még a rabtársa is lehet.



A főapát a szerzetesről azt is felidézte, hogy a Gulagon találta meg a hivatását. Felolvasta Placid atya alapszabályait a túlélésre, vagyis a vigasztalás művészetét: „A szenvedést nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja az életenergiákat. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi, hívők, ha a jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja a túlélésünket."