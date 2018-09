Polisztirol helyett kőzetgyapot: Szigorúbbak a tűzvédelmi szabályok - Magas lakóháznál drágább a hőszigetelés

Ellenőrzik



A katasztrófavédelemtől megtudtuk, a B–E tűzvédelmi osztályú – bizonyos mértékig éghető –, 10 centinél vastagabb maggal rendelkező hőszigetelő rendszerek esetében a homlokzati nyílászárók felett minden esetben nem éghető anyagú szigetelést kell alkalmazni. – A katasztrófavédelem az építésfelügyeleti hatósággal közösen szokta ellenőrizni az építőipari kivitelezést, és ez kiterjed az épület hőszigetelő rendszerére is – írták. Megtudtuk, volt már olyan tűzeset Csongrád megyében, amikor a panelház homlokzatán a tűz átterjedt az egyik szintről a másik szintre, ám ott a hőszigetelő rendszer nem játszott szerepet.

Közetgyapot a Szilléri sugárúti tízemeletes falán. Fotó: Frank Yvette

Korábban, amikor csúcsra járt a panelrekonstrukció, óriási hófehér falfelületeket láttunk az építőipari állványok mögött, kizárólag polisztirollal hőszigeteltek a munkások. Minap a Szilléri sugárúti tízemeletes sorháznál szabályos foltokban már kőzetgyapotot is tettek a falra. Először azt hittem, hogy a konyhák körül akarnak jobb szellőzést, de megkérdeztem a kivitelezőt, s kiderült, ez a tűzvédelem miatt van.A volt Centrum áruház mögötti magas háznál meg tisztán kőzetgyapotot használnak – ott is azt mondták, hogy ez nem vezeti annyira a tüzet, ezért kell a polisztirolnál drágább anyagot használni egy bizonyos emeletszám felett.A Szeged legsárgább épülete címet mostanában kétségkívül ez a ház érdemelte ki. – Egy bizonyos méter felett már előírják a nem gyúlékony hőszigetelő anyagok használatát, vagyis a középmagas épületeknél nem lehet a tűzveszélyesebb polisztirolt használni a falakra – tudtuk meg Balogh Róberttől, a Centrum-projekten dolgozó Igényes Otthon Kft. ügyvezetőjétől. Kérdésünkre válaszolva elmondta, ez körülbelül 40 százalékkal drágább anyagárat jelent, és hasonló a növekedés a munkadíjnál is, mert ezzel nagyon nehéz, kellemetlen dolgozni a „szúróssága" miatt. Tény, viszketni azt nagyon tud ennek a pora. Nemesi Pál, a Ferroép vezérigazgatója inkább 50-60 százalékos többletköltségel számol, ami akár 70-ig elmehet, ha olyan minőségű a kivitelezés.– Budapesten jóval több a magas ház, ott már elterjedt ez a drágább megoldás, de előfordul, hogy a tervező az alacsonyabb épületeknél is ilyen hőszigetelést ajánl a konyhaablak köré, hogy a nyílászárón kicsapó lángok ne terjedjenek tovább – mondja Balogh Róbert. Ő is látott már ilyen „foltos" megoldást ott, ahol ez még nem lenne kötelező, a Szilléri sugárút 10 emeleteseinél viszont ez már nem opcionális, hanem előírás. Ezt tűzterjedési gátnak nevezi a szakma.A polisztirol napjaink talán legelterjedtebb homlokzati szigetelőanyaga, egyszerű alkalmazhatósága és viszonylag kedvező ára miatt közkedvelt. Kőolajszármazékokból készül, így már aránylag alacsony hőmérsékleten, 360 fokon is lángra kap és égni kezd, miközben füstöt és mérgező gázokat fejleszt. A tűzterjedés elleni gátak nélkül a polisztirol alapú homlokzati szigetelésrendszer veszélyes.A polisztirollal szemben az úgynevezett szálas anyagok – a kőzetgyapot szigetelések – nem éghetőek, olvadáspontjuk 1200 Celsius-fok körül van. Ezek hő hatására sem fejlesztenek füstöt és gázokat, és nem alakul ki égve csepegés sem, ami az alsóbb részek szigetelését gyújthatja lángra.– Az európai kőzetgyapotgyárak kapacitáshiánya növeli a lakó- és ipari területeket érintő tüzek kockázatát. Az építőipar fellendülésével a szigetelőanyag-gyártók csak 3-4 hónapos átfutással tudják a nem éghető besorolású kőzetgyapot hőszigetelést leszállítani – írta év eleji figyelemfelhívó sajtóközleményében a Knauf Insulation.