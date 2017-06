Pünkösdi királyt és gyógynövénykertet avattak Ópusztaszeren

Pünkösdhétfőn a hagyományokhoz híven ismét pünkösdi királyt választottak Ópusztaszeren. A hat lovas legénynek szőrén kellett megüli a lovat: kengyel és nyereg nélkül küzdöttek a címért. A két előfutamban többek között két tojással a kézben kellett vágtázni, a földről fokossal kellett felszedni egy bugyrost, egy kancsóból pedig vizet kellett önteni három kis pohárba a paripák hátáról. A döntőbe Tóth Attila, és a 2015-ben már pünkösdi királlyá lett Dömös András jutott. Kettőjük vágtáját a pünkösdi koszorúért a 17 éves András nyerte. A fiatalember gyakorlott lovas, a versenyre egy héttel ezelőtt kezdett el igazán készülni.A pünkösdi királyi cím egy évig illeti meg, régen az volt a szokás, hogy a cím birtokosát ennyi ideig ingyen kiszolgálták a helyi kocsmában. Ez a díj már nem jár a királyi címhez, amit András nem is igazán bánhat, hiszen 18 év alattiakat amúgy sem szolgálnak ki alkohollal a magyar söntésekben.Az emlékparkban a pünkösdi királyon kívül felavatták szombaton a Szeri gyógynövényházat és kertet is. A kertben és foglalkoztató központban a középkori gyógynövénytermesztés és feldolgozás hagyományait ismerhetik meg a látogatók. A 230 négyzetméteres foglalkoztató épületben helyet kap gyógynövény-feldolgozó és szárító részleg, palántanevelde és ökobolt is. A 2000 négyzetméteres, tízezer tőből álló gyógynövénykertben 65 féle olyan növényfaj látható, amiket a régészeti kutatások alapján egykor itt termesztettek a szerzetesek. A gyógynövények feldolgozásába bekapcsolódhatnak a látogatók is, megismerkedhetnek az évszázadok során a bencések által összegyűjtött tudással és a különböző növényekhez kapcsolódó népi hagyományokkal.