Rekordgyorsasággal javították meg a Kligl-szobrot a Kárászon

Tegnap helyreállították Kligl Sándor megrongált szobrát a Kárász utcán. Két hete egy autó tolatott a nőalaknak, az alapzat is megsérült, de a nőalak keze is letörött. Akkor a szobrokat kezelő önkormányzati cég vezetője, Makrai László az eddigi tapasztalatok alapján úgy nyilatkozott, hogy akár hónapokig is eltarthat a helyreállítás, de most rekordidő alatt, két hét alatt visszakerült a letörött darab a helyére. Kligl Sándor Munkácsy-díjas szegedi szobrászművész szobrait 2002-ben avatták fel a Kárász utcán, az egyik oldalon utcazenész, a másikon pedig a hegedűst néző nő, egy gyermek és egy kutya látható. Nem először rongálták meg az alkotásokat, két évvel ezelőtt a pulit próbálták meg ellopni.