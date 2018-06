Rekordszámú végzős a Kossuthban

Tizenegy szakmában 311 diák vehette ma át OKJ-és bizonyítványát az IH rendezvényközpontban. A Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában idén rekordszámú szakképzős végzős kapta meg ünnepélyes keretek között oklevelét.A tanulók nagy része egészségügyi szakképzettséget - többek között ápoló, labor asszisztens, mentőápoló, kisgyermekgondozó, fogászati asszisztens és radiográfiás asszisztens - szakmát szerzett. Emellett ruhaipari technikusok, valamint divat és stílustervezők is átvették a végzetségüket igazoló bizonyítványt.Az iskola igazgatója, Horváth Levente Attila elmondta, az országban egyedülálló, hogy ilyen létszámban szerezzenek egészségügyi és szociális végzettséget a diákok. Nagy részük dolgozott az nappali vagy esti iskola mellett, így ők már a munka világába is beléptek.Az ünnepségen az egészségügyi képzésben végeztek letették esküjüket is.