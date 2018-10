Rendhagyó programokat kínálnak a könyvtárak

Megyénk ötvenöt intézményében várják programok az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan, amelynek célja, hogy bemutassa az könyvtárak sokszínű szolgáltatásait, amellyel a kisgyerekektől az idősekig mindenkit megszólítanak.



Csongrád megye 35 településén rendeznek programokat, az ifjúsági írók közül Bosnyák Viktória Csanádpalotára, Üllésre és Zákányszékre látogat, Csongrádon Sohonyai Edittel találkozhatnak az érdeklődők, míg Vig Balázs Ruzsán, Röszkén és Szegeden várja az olvasókat.



A Somogyi-könyvtár Dóm téri központi épületében az érdeklődők találkozhatnak többek között a Rumini és Lengemesék sorozatok szerzőjével, Berg Judittal, a szegedi alkotók közül pedig Csikász Lajossal, Bene Zoltánnal és Bátyi Zoltánnal.



Szegedre látogat továbbá az idén 80 éves születésnapját ünneplő Juhász Előd zenetörténész és Szurovecz Kitti is. A Somogyi 13 fiókkönyvtára félszáz programmal készül, drámajátékok, előadások és vetélkedők is várják az érdeklődőket, utóbbi programot kimondottan szépkorúaknak hirdették meg.



Október 7-én tartják a Könyves Vasárnapot, amelynek keretében a Dóm téri bibliotékában kedvezményes beiratkozás, játékos totó és első alkalommal régi könyvek aukciója is lesz.