Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a gyerekekre

Több másik mellett az Iskola rendőre programot is újraindította a tanévkezdéssel egy időben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság – jelentette be a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára sajtótájékoztatón hétfőn a megyei kapitányság épületében.Vad Róbert azt is elmondta, hogy a rendőrség elindította a KEVE programot („Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra"), amelyben havi egy KRESZ-órát tartanak a diákoknak.M. Toronykőy Márta, a CSMRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője pedig arról beszélt, hogy a Szegedi Tudományegyetemen is folytatódik az „Általános prevenciós ismeretek" kurzus, amely a fiatalokkal foglalkozó leendő tanárok, szakemberek számára ad biztos tudást.

A cél, hogy a katedrára kiállva már a megfelelő prevenciós ismeretekkel rendelkezzenek az oktatók.

– fogalmazott az osztályvezető, aki szerint a nyári szünet után a gyerekeket a rendőröknek, a pedagógusoknak és a szülőknek közösen kell felkészíteniük a tanévre.

A rendőrök munkáját a polgárőrök is segítik.

– mondta el a sajtótájékoztatóra meghívott Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.Elhangzott: összesen 11 szegedi iskolánál segítik a diákokat a rendőrök és a polgárőrök.