Rendőrök keresték az elszökött óvodásokat Szegeden

Az óvónők rémálma

A két kisgyerek trolival ment a belvárosba. Fotó: Karnok Csaba

Ismerni kell a csoportot

A sofőr nem ellenőrizhet minden kicsit

– Megszökött két gyerek az oviból – újságolták a Cső utcai intézményből hazatérő kicsik szüleiknek csütörtökön. Az ügynek hamar híre ment, és igen nagy felháborodást keltett, ugyanis ez már a második eset volt, hogy ebből az intézményből úgy tudott kijutni kisgyerek, hogy az nem tűnt fel az óvónőknek. Ezúttal ráadásul információink szerint hosszú ideig kóborolt a két kicsi a városban.A 6-7 éves gyerekek délelőtt hagyták el az óvodát. Az épületen belül játszottak, vagyis nem is az udvarról tűntek el. Hogy a folyosókon hogy nem vette őket észre senki, nem lehet tudni, de tény, hogy kijutottak. Ezt követően valószínűleg a kerítésen másztak át, a rendőrségi jegyzőkönyvekben legalábbis szomszédok elmondása alapján ez szerepel – az óvodai dolgozók közül senki nem látta az esetet. Úgy tudjuk, a gyerekek gyakorlatilag a fél várost bejárták: előbb az egyik makkosházi áruházba mentek el, mert szomjasak voltak, viszont pénzük nem volt, így továbbálltak. Trolira ültek, és végül a belvárosban tűnt fel egy járókelőnek, hogy felnőtt kíséret nélkül sétálnak, ezért értesítette a rendőrséget.– Erre az esetre nincs mentség – fogalmazott Bartáné Tóth Mária , a Szegedi Óvodák Igazgatóságának vezetője. – Egyértelmű, hogy mulasztás történt, és megértem a szülők indulatait is. Ez egyébként a szakmánk rémálma, hiszen semmi nem fontosabb, mint hogy a gyerekeket épségben haza tudjuk adni.Az igazgató elmondta, a csoporttal nem a megszokott óvónőjük volt, az eset idején pedig délutános társa még nem érkezett meg. – Amikor észlelte, hogy hiányzik két gyerek, azonnal keresni kezdték őket, a kollégák a környéket is bejárták. Fél óra után úgy döntöttek, értesítik a rendőrséget is.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, a két gyermek eltűnéséről valamivel 11 óra előtt érkezett bejelentés. A keresést a rendőrség haladéktalanul megkezdte. Állampolgári segítséggel mintegy fél óra elteltével lettek meg, őket az óvodában átadták az időközben odaérkezett szülőknek és a pedagógusoknak. Az ügy kivizsgálása érdekében a Szegedi Rendőrkapitányság eljárást indított.Bartáné Tóth Mária megerősítette lapunk információját, miszerint a két eltűnt gyerek közül az egyik korábban is megszökött már az óvodából. Elismerte: éppen ezért rá különösen oda kellett volna figyelni. – Az eset tanulsága az is, hogy ha megváltozik a munkaszervezés, mindenképpen olyan óvónő kell a csoportba, aki jól ismeri a gyerekeket. Emellett pedig az épületen belül átjárhatóságot is meg kell szüntetni.Az érintett óvodai dolgozók írásbeli figyelmeztetést kaptak – az ügyben nem csak a csoportra vigyázó óvónőt marasztalták el, hiszen másoknak is figyelniük kellett volna. Úgy tudjuk, a szülők nem terelték jogi útra az esetet, az igazgatónő viszont bocsánatot kért tőlük kollégái nevében is.Mivel a gyerekek használták a tömegközlekedést is, megkerestük Majó-Petri Zoltánt, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatóját. Arra a kérdésre, hogy a járművezetőknek feladatuk-e az utasokat figyelni, és esetleg egy ilyen esetet kiszúrni, azt mondta, nincs erre vonatkozó cselekvési protokoll, és ezzel kapcsolatban a felelősségi körök sem alakíthatók ki. – Az üzletszabályzataink szerint 6 éven aluli gyermek nem utazhat felügyelet nélkül, de ennek betartatása nem a járművezetők munkaköri kötelezettsége. Nem lehet például csúcsidőben minden óvodást ellenőrizni, hogy ki kivel utazik.