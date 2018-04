Renitens jelölőszervezetek - Egy tucat párt kapott bírságot

Összesen 84-en vettek fel ajánlóíveket a szegedi központú két egyéni választókerületben, ám a lepecsételt papírokat heten egyáltalán nem szolgáltatták vissza az ajánlásgyűjtési időszak lezárulta után, és összesen 17 olyan személy volt, aki adós maradt legalább egy ívvel. A Nemzeti Választási Iroda honlapján az olvasható, hogy a választási bizottságok minden egyes be nem nyújtott ajánlóív után 10 ezer forint bírságot kötelesek kiszabni, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajt be a párton vagy jelöltön.



A szegedi választási bizottságok határozataiból kiderül, hogy a kisebb, kamugyanús formációk voltak a leginkább renitensek: az Oxigén Párt, az Elégedetlenek Pártja, továbbá az Élhetőbb, Boldogabb Magyarországért Párt jelöltjei egyik körzetben sem vitték vissza az ajánlóíveket. Előbbi kettő 150-150 darabot vett fel, így fejenként másfél milliós bírságot róttak ki rájuk, míg utóbbi jelölőszervezet 1,2 millió forintot kell, hogy fizessen mindkét körzetben.



A Rend és Elszámoltatás Párt sem tekinthető szabálykövetőnek, 90 ívet nem vitt vissza jelöltjük, amiért 900 ezer forint bírságot szabtak ki, de nem különb az Értünk Értetek – A Hiteles Párt sem, félmilliós bírságot kaptak. Az Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt esetében pedig az derül ki a határozatokból, hogy míg az 1-es körzetben ajánlásokat gyűjtő aspiránsuk mindössze egy ívet nem adott le, addig a 2-esben 49 hiányzik.



Nyilvántartásba vett jelöltek is elhagytak néhány papírt, a Családok Pártja eggyel maradt adós, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt országgyűlésiképviselő-jelöltjei öt ajánlóívvel kevesebbet adtak le, mint amennyit felvettek.

Az egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai másodfokon a Nemzeti Választási Bizottság elé kerülnek. Négy éve országos szinten 38 ezer ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek és jelölőszervezetek.