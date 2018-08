Romániában kezdődött a Szegedi Kortárs Balett 31. évada - Szatmárnémetiben is siker az Abszurdia

Pataki András: sok munkával, keményen indul az évad. Fotó: Frank Yvette

A 30. évadát egy budapesti premierrel zárta a Szegedi Kortárs Balett. Június 27-én a Művészetek Palotájában bemutatták az Orfeusz és Euridikét, amelyet az olasz Enrico Morelli koreografált. Ezután egy rövid nyári szünetre ment a csapat, majd augusztusban már vissza is tértek. A héten épp a Partiumi Magyar Napokon, Szatmárnémetiben adták elő Juronics Tamás Abszurdiáját, amelynek még 2017 februárjában volt a bemutatója.– Éjjel háromkor érkeztünk haza Romániából, sikerünk volt – mondta tegnap Pataki András igazgató, majd hozzátette: – Új táncosaink vannak, sok a munka, keményen indul az évad.Szeptemberben a keszthelyi Táncpanorámán és a XII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón is részt vesznek. Október 19-én bemutatják Szegeden az Orfeusz és Euridikét, amelynek Pataki András szerint itt is sikere lesz. Ezután Nagyváradra és Lengyelországba mennek még október folyamán.Az évadzáró társulati ülésen, még június végén a csapat tervei között szerepelt egy indiai turné is. Novemberben indultak volna útnak, viszont ez sajnos meghiúsulni látszik. Egy konzulváltás jött a képbe, ennek ellenére nem mondanak le a turnéról. Remélik, egy évvel később megvalósul, ha az új konzul pozíciója megszilárdul.A társulattól három táncos távozott, s ugyanennyi új érkezett. Stáry Kata, Csetényi Vencel és Tokai Rita távozott a társulatból, Aradi Zsolt viszont már áprilisban megérkezett. Az olasz Claudia Elvetica még Lengyelországban találkozott Juronics Tamással, onnan csábították el hozzánk. Ő és Bacsó Gabiella ősztől erősítik a társulatot. Kemény munka áll mögöttük is, hogy felzárkózzanak, betanulják a darabokat.