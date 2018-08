Rossz motorszámmal bukott meg az autó: Elrontották az eredetiségvizsgálatot - bíróság ítélte meg a kártérítést

Komócsin György: Kár volt a sok idegességért. Fotó: Török János

Nem akartak fizetni

Nem hiányzott a pereskedés

Makón vásárolt a felesége nevére egy 2000-es évjáratú Fiat Puntót még 2015. szeptember végén a szegedi Komócsin György. Az eladó egy Ferencszálláson bejegyzett kft. volt. Egy nappal az adásvétel után elvitte az autót eredetvizsgálatra új tulajdonosa. A szegedi állomáson minden gyorsan és rendben ment, az új forgalmi engedélyt október első napján állították ki, majd megkapta a törzskönyvet is. 2016 júniusában eladták az autót, mert felesége munkája megváltozott.A vevő készpénzben fizetett, biztosítást kötött az autóra, és használni kezdte, majd 15 napon belül elvitte a kocsit a kötelező eredetvizsgára az Autóklubhoz. – Ott szembesítettek azzal, hogy a motorszám nem azonos a forgalmiban szereplővel – mondta két éve lapunknak a vevő (2016. július 22.: Csak a második vevőnél bukott meg a kocsi). Az eladóval együtt mentek el a szegedi eredetvizsgálóhoz, előkeresték a régi fotót, amin a motorszám ugyanaz volt, mint amit az Autóklub is látott. De a forgalmiban nem ez szerepelt.– Én hibáztam, elnézést kérek – mondta akkor a Délmagyarországnak az eredetvizsgáló, aki hozzátette, vállalja a következményeket. Megjegyezte, nekik kötelező felelősségbiztosítást kötniük – egyebek között az ilyen esetekre.Mindent „visszacsináltak": a pénzt is megkapta Komócsin Györgytől a vevő, utóbbi pedig feljelentést tett a rendőrségen. – Az eredetvizsgáló nem a tényleges motorszámot igazoló okiratot állított ki, így a gépkocsi ismételt értékesítése törzskönyv hiányában nem lehetséges. A cselekménnyel okozott kár 345 ezer forint – állt a hivatalos iratban. Az ügy ezen része viszonylag gyorsan lezárult, a szegedi ügyészség 2016 novemberében a lehető legenyhébb büntetésben, megrovásban részesítette az eredetvizsgálót.Pénzéhez már nehezebben jutott a pórul járt autós. Ehhez kártérítési pert indított az eredeti eladó, a ferencszállási cég, valamint a hibázó eredetvizsgáló ellen. Két tárgyalási nap volt, a másodikon, tavaly nyáron született ítélet jogerőssé vált azzal, hogy egyik fél sem fellebbezett ellene. A bíróság a két alperest egyetemlegesen kötelezte arra, hogy fizessenek 262 ezer forintot a felperesnek, továbbá késedelmi kamatot is előírt. Emellett nekik kellett állniuk a 68 ezer forintos perköltséget is.– Volt olyan fázisa az ügynek, hogy felajánlottam a két alperesnek, fizessenek 80-80 ezer forintot, és váljunk el békében, de ebbe nem mentek bele – mondja Komócsin György, aki végül az eredetvizsgálótól követelte a megítélt kártérítést. – Amikor az ügyvédem levélben megkereste az eredetvizsgáló biztosítóját, kiderült, nincs olyan felelősségbiztosítása, amely ezt állná, így végrehajtást kellett kérnem – emlékszik vissza. Nagy nehezen és jó sokára jutott csak a pénzéhez, de így is erős mínuszban zárult neki az ügy.– A forgalomból kivont autóért végül 30 ezer forintot sikerült kapnom, addigra már nagyon kiszerettem belőle – mondja, hozzátéve, neki sem hiányzott a pereskedés: több kompromisszumkészséggel gyorsabban lezárult volna az ügy. Szerinte története azt bizonyítja, hogy a kisembernek is érdemes kiállnia az igaza mellett.