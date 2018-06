Rózsaünnep huszadszor

Huszadik alkalommal rendeznek rózsaünnepet Szőregen, péntektől vasárnapig sok százezer virággal díszítik fel a települést, és várják a vendégeket. – Vadonatúj helyszínen – a szőregi Pálya téren – és minden eddiginél gazdagabb programkínálattal jubilál a rózsaünnep – mondta Berkesi Ottó önkormányzati képviselő a programokat bemutató tájékoztatón.



A szőregi rózsatermesztés több mint 100 éves múltra tekint vissza, az első rózsaünnepet 1999-ben, a kertészek előtti tiszteletadásként szervezték meg. A rózsák ünnepe pénteken egy különleges bemutatóval kezdődik, a helyi általános iskola aulájában vágottrózsa-kiállítást rendeznek, ahol közel 50 rózsakülönlegesség mutatkozik be. A fesztivál leglátványosabb eseményének a szombati felvonulás ígérkezik, amelyen 60, rózsákkal feldíszített lovas fogat, hintó, homokfutó, mezőgazdasági gép és más jármű vonul fel – tudtuk meg Avramov András főszervezőtől. A menetben részt vevők a hat kilométeres út során több tízezer szál rózsát osztanak szét a nézők között.



Németh Istvántól, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, a városnéző kisvonat körjáratszerűen egész nap szállítja az érdeklődőket. Este Galambos Lajcsi és zenekara Dáridóval szórakoztatja a közönséget.



Vasárnapig különféle tárlatok, virágkötészeti bemutató, virágvásár, koncertek, gyermekprogramok, táncbemutatók, labdarúgó-mérkőzések várják az idelátogatókat. A zárónapon idén is megrendezik a félmaratoni futást, amelyen az indulók a virágzó rózsaföldek között tehetik meg a verseny távját egyéniben vagy akár csapatban is.