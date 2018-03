Rügykárokat okozhat a rekordhideg, ám ettől még jó lehet a termés

Most viszont szokatlan időjárás köszöntött a termelőkre, ám a bemutatót ennek ellenére megtartották, hiszen a gyümölcsfaágat ebben a hidegben is el lehet vágni, ráadásul több termelő jött el, mert nem tudtak dolgozni a fagyban.

Jubileumot ünnepeltek csütörtökön: 25. alkalommal rendezték meg Szatymazon a Barackvirágnap metszési bemutatót és szakmai konferenciát a faluházban. Korábban március végén tartották a rendezvényt, ám a klímaváltozás miatt ez okafogyottá vált, ezért tavaly előrehozták március első csütörtökére.– Most még az aggódási stádiumban vagyunk. A téli fagy okozta kár lassabban mutatkozik meg. Kell egy hét, hogy lássuk, történt-e baj, okozott-e a fagy károkat a rügyekben. Ám azt tudni kell, hogy a rügykár még nem jelenti azt, hogy kevesebb termés lesz – tudtuk meg Gyuris Mihálytól, a Dél-alföldi Őszibarack-termesztők Szövetségének elnökétől.Lajkó Andor fiatal bordányi agrárvállalkozó elmondta, régen akkor metszettek öregjeink, amikor nem fázott kezükben az olló. – Mi viszont már elkezdtük a metszési munkálatokat, még egy héttel a nagy hideg beköszönte előtt. Most abba kellett ezt hagynunk, így már biztos, hogy kitolódnak a tavaszi munkák, március vége helyett április 20-a körül végzünk a metszéssel.A gazdáktól azt is megtudtuk, a mostani erőteljes visszahűlés még nem katasztrófa, akkor kellene megijedniük, ha legalább egy hétig eltartana a –15 fok alatti hőmérséklet. Ha viszont nem megy ez alá, akkor még előnyösek is lehetnek a március eleji mínuszok, hiszen az eltolja a virágzás időpontját, így talán elkerülhetők a tavaszi fagyok.A szakmai konferencia fő csapásiránya idén a közgazdaság volt. Mibe se' kerül egy kiló őszibarack címmel is tartottak előadást. Hiszen a gazdák inkább arra figyelnek telepítéskor, hogy melyik a jó fajta barack, arra már kevésbé, hogy termésre fordulásig mennyibe is kerül az. A konferencia vendége volt Farkas Sándor országgyűlési képviselő, aki kiemelte, ideútja során örömmel látta, hogy több új telepítésű ültetvény is van a környéken, vagyis az őstermelők látnak lehetőséget az őszibarack-termesztésben.