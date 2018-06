Saját csónak a vízen: az élmény megfizethetetlen - Időben ébredjen, aki tiszai ember akar lenni

Köszönünk egymásnak



Aki a vízen jár, annak tisztában kell lennie az ottani közlekedés írott és íratlan szabályaival. Utóbbiak közé tartozik, hogy illik inteni a szembejövőnek, és ha valaki csónakban, lehorgonyozva horgászik, amellett kisebb sebességgel megyünk el, ne ringassák nagyon a hullámok. Akik ezerrel döngetnek, azokra a mindszenti strandnál rá is szoktak szólni. Fontos, hogy minden tartozék meglegyen a csónakban, a vízmerőtől a mentőmellényekig, mert ezt a rendőrök ellenőrizni szokták.

A szegedi Szabadság úszóház csónakkikötője. Aki ide szeretné hozni vízi járművét, annak az előző év őszén célszerű jelentkeznie. Fotó: Kuklis István

– Nem találtam magamnak megfelelő csónakot, ezért csináltam egyet. Így kezdődött – mondja a kecskeméti Juharos Imre, akinél a prototípus olyan jól sikerült, hogy másnak is kellett készítenie ugyanolyat. A Tiszán nagyon sokféle formájú, színű, anyagú vízi jármű közlekedik. Sokáig a halászok által használt ladikforma volt a leginkább elterjedt. A manapság egyre többfelé látott, katamarán testű, üvegszálas, K-Maxxi feliratú horgászcsónakokat készíti Juharos Imre, 22 éve, kizárólag megrendelésre. Idén még november–decemberre van szabad kapacitása. Az ár típustól függően 280 ezer és 1 millió forint között változik. Azt, hogy egy évben mennyit gyárt le, nem árulja el. Üzleti titok.Hagyományos faladikok is készülnek még, bár ez egyre kevésbé jellemző. – Ritkán hoznak megfelelő anyagot hozzá – magyarázza a mártélyi Szabó László asztalos, aki nemrég fölhagyott a csónakkészítéssel. – Borovi vagy vörösfenyő kellene hozzá. Ami lucfenyőből készül, az négy-öt évig tart csak. A vörösfenyő négy és fél méteres csónakhoz 200 ezer forint. Amíg készítettem, 30 ezer forintért csináltam méterét.Az internetes hirdetőportálokon motoros horgászcsónakot 450 ezerért, gumicsónakot utánfutóval 730 ezerért, 6 méteres alumíniumcsónakot 5 lóerős Mercury motorral 420 ezerért kínálnak. Kajütös, berendezett hajót is lehet venni, 32 millióért.Természetes, hogy amikor hajókázás után hazamegy az ember, nem szívesen cipeli a motort, az evezőket és a többi holmit magával. Ahhoz viszont, hogy a lezárt csónakban hagyhassa, őrzött kikötő kell. A csónaktulajdonos legnagyobb költsége hosszabb távon nem a vízi jármű ára, hanem a tárolás költsége. Az árak attól függően változnak, mekkora, milyen a kikötő, és hol található. A szegedi Foka Ökokikötőben például a csónak hosszától függ a fizetendő díj, egy szezonra március 15-étől november 15-éig 203 ezer–304 ezer forint a bérleti díj. Az algyői csónakkikötőben a hajó szélességét veszik alapul, ettől függően 38 ezer és 88 ezer forint közötti díjat számolnak fel egy szezonra, az sem mindegy, a parthoz vagy a mólóhoz kötik a vízi járművet. Időben kell jelentkezni, mindenütt. A szegedi Szabadság úszóházon már a szezont megelőző ősszel jelezni illik, hogy az ember hajót szeretne kikötni jövőre. Az úszóházat üzemeltető tömegsport- és szabadidő-egyesület elnökétől, Klivényi Károlytól tudjuk, hogy náluk egy szezonra 100 ezer forintba kerül egy átlagos méretű csónak tárolása. Ehhez jár egy kabin, ahol öltözni lehet, és a horgászfelszerelés is elfér. Most újították föl a zuhanyozókat és a vécéket.Akinek nem fontos, hogy motor dünnyögjön a hóna alatt, csak kirándulni, túrázni szeretne, szívesen evez, és van is otthon helye, ahol tárolhatja a járművet, az boldogul a legolcsóbban. 170–500 ezer forint közötti áron új túrakajakot, kenut lehet venni.