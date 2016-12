Sándorfalván többet kaptak, mint amennyit korábban befizettek

– Lakástakarékra vettünk fel hitelt a szennyvízcsatorna miatt, így nekünk összesen 180 ezer forint önerőt kellett befizetnünk. Ebből idén előbb 120 ezret, utána 51 ezret kaptunk vissza. Szóval szinte nem került semmibe sem. Örülök neki – mondta neve elhallgatását kérve egy sándorfalvi lakos.– Zökkenőmentesen lezajlott a lakossági önerő második körének visszafizetése átutalással és készpénzben – tájékoztatott a sándorfalvi és szatymazi lakosokat képviselő közös csatornatársulat vezetője, a korábbi sándorfalvi polgármester. Kakas Béla (Fidesz) hozzátette, az egységesen 51 ezer forintot 98 százalékban sikerült visszajuttatni az érintetteknek. Annak a pénze sem vész el, akit nem értek el.A forgatókönyv szerint januárban névre szólóan átadják az önkormányzatnak, ott elérhető lesz. Ugyancsak januárban teljes iratleltárt, beszámolót készít a társulat, ezzel lezárja a csatornaberuházás rá jutó részét. Februárban átviszik a dokumentumokat a polgármesteri hivatalba, és a bérelt helyiségüket is visszaadják az önkormányzatnak.Megírtuk, április-májusban 120 ezer forintot kapott vissza a 3935 érintett család a két településen (2016. július 16.: A maradék csatornapénzt is visszafizetik). A mostani kifizetéssel együtt azoknak többet is térítettek vissza, akik egy összegben 160 ezer forintot fizettek be.Bakson közel sem megy ennyire simán a visszafizetés. Ott ugyanis – megírtuk – a lakosok harmada tíz év alatt egy fillért sem törlesztett az önrészből (2016. szeptember 1.: A falu fele tartozik a csatornáért). Az augusztus végi társulati taggyűlésen kerek perec megmondta Búza Zsolt polgármester, hogy a nincsből nem tudnak visszafizetni. Akkor a testület új küldötteket választott, akik azóta többször ellenőrizték a hivatalban a jogász, közgazdász és mérnökök által készített dokumentumokat.A faluvezető érdeklődésünkre elmondta, továbbra is csak csordogálnak a befizetések, ebből még nem téríthetnek vissza. Januárban vagy februárban közmeghallgatást tartanak a témáról. Hamarosan társulati alapító okiratot módosítanak, hogy a megválasztott emberekből küldött lehessen, ugyanis nem mind felelnek meg a mostani feltételeknek. A polgármester azt is elmondta, újabb névtelen levél borzolja a kedélyeket a településen arról, hogy ő gátolja a pénzvisszafizetést.