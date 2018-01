Sándorfalvi tanyáról viszik Londonba a luxustermékeket

Kiskocsmától a luxushotelig

Sándorfalva külterületén az esőtől sártengerré ázott földúton érkeztünk meg ahhoz a homokpusztai tanyához, ahonnan Szeged, a főváros és Európa számos üzletébe szállítanak mangalicából, szarvasgombával ízesített luxustermékeket.– Kisteleken születtem, de szegedi vagyok. Szakácsként végeztem 1989-ben a Krúdyban, utána néhány évet ausztriai és németországi éttermekben dolgoztam a magyaros kiskocsmától egészen a sokcsillagos hotelig. Közben végigjártam a ranglétrát. Voltam itthon is, és dolgoztam Budapest legkiválóbb helyein – sorolta Dunszt Zsolt, aki üzlettársával, Rose Andrással közösen hozta létre a Dunst&Rose márkanevet.2006-ban a legendás francia séf, Partick LeNotre nyitott éttermet Budapesten, ahol együtt dolgozott vele Dunszt Zsolt. Később a budai Pasaréten nyitottak éttermet Matteo néven, amelyről elismerően írtak az ételkritikusok.– Már össze volt pakolva minden cuccom, hogy megyek ki Ausztráliába, ahol a fúziós ázsiai konyhát tanultam volna ki, de akkor jött az Aranyszarvas – folytatta Zsolt. A 2007-ben alakult Aranyszarvas az első prémium kategóriás élelmiszermárka volt Magyarországon. Zsolt társaival szarvasgombával készített pestót, zselét, olajokat.– Itt, a tanyán kecskével kezdtünk el foglalkozni. Egy időben volt 100 kecském, de eladtam őket, mert nem találtam embert, aki foglalkozott volna velük. Így jutottam el a sertésekig. Az állatot másutt vágják, de folyamatosan itt dolgozom a mangalicákkal a családom segítségével. Mivel őstermelő vagyok, az öcsém és a szüleim segítenek. Egyelőre veszteséges a dolog – magyarázta az aranykalászos gazda, aki a borokhoz is ért, és most ültetett 100 tő málnát.Amíg beszélgettünk, berakott sülni néhány, nagyobb részt mangalicából készült kolbászt, amit aztán a szintén saját maga által készített savanyúsággal tálalt. Azt mondta, ha lenne ideje és felszerelése, a kenyeret és a mustárt is elkészítené házilag. – Kenyér nélkül egészséges – tette hozzá Zsolt, aki szerint fontos része a vendéglátásnak, hogy a vetőmagtól a tányérig lássuk az étel útját. Tanyája vendégek fogadására is alkalmas. Abból is szeretne bevételhez jutni, hogy kisebb csoportokat fogad, akik egy bizonyos összeg fejében annyit esznek-isznak nála az általa készített csúcsminőségű termékekből, amennyit akarnak.– A mangalica egy jól hangzó márka lett a világban. Mindenki keresi, már a legnagyobbak is lecsaptak rá. Mi kisebbek vagyunk, piacot találni sem egyszerű. Tőlünk háromezerért veszik meg a mangalicakolbászt és -szalámit, aztán hatezerért adják tovább. Ez az akadálya, hogy többen rászokjanak az őshonos fajtára – magyarázta, miközben körbevezetett a műhelyen.Az egyik üstben májpástétom készült, a szeletelőgépben pedig egy kétéves mangalicasonka várt a sorsára. Dunszt Zsolt több szegedi séfnek is szállít pástétomot, préselt mangalicanyelvet, vargányás, paprikás grillkolbászt. Egy budapesti luxushotel és Segal Viktor séf is tőle vásárol. Emellett a Nagyvásárcsarnokban is kaphatók termékeik. Szállítanak a patinás londoni luxusáruháznak, a Harrodsnak is.A padlófűtéses érlelőkamrában katonás rendben sorakoznak a sonkák, kolbászok és szalámik. A fehér nemespenészes, marha selyembélbe töltött érlelt kolbászok és szalámik zöldborsos, szarvasgombás, csemege és csípős ízesítésben készülnek. A kínálatban akad még szarvasgombával töltött mangalicaszalonna, ami feltekerve mutat igazán szépen.Egy másik termékét a Délkelet-Ázsiában honos citrusfélével, a kumkvattal ízesítette, amitől könnyed, mediterrán jelleget kap a hús, de akad itt rozmaringban, borsban, cukorban és tokaji borecetben, fokhagymában pácolt mangalicaszalonna is.