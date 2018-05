Sok millió tonna hulladéktól szabadulnánk meg - Elbúcsúzhatunk a műanyag szívószáltól

Ezek után is lehet szívószállal inni a koktélt, csak a gyorsabban lebomló papírváltozatát részesítenék előnyben. Fotó: Karnok Csaba

A szívószál előnye: gyorsabban lehet berúgni

A partikellékes boltban már kaphatók papírból készült szívószálak is. Fotó: Karnok Csaba

A műanyag az ételeinkbe, tüdőnkbe is bekerül

Szigorú szabályozásra tett javaslatot a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítása érdekében hétfőn az Európai Bizottság. A tervezet szerint betiltanák egyebek mellett a műanyag fültisztító pálcikákat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat – ezeket a jövőben környezetbarát anyagból kellene készíteni. A tervezet egyébként nem hoz forradalmi változást a piacon, ezen műanyag eszközök alternatívái többségében már most is kaphatók.– Létezik már papír szívószál, keresik is – mondta el Bánki Péter, a Party Point Szeged üzletvezetője. – A műanyag tányérok és poharak helyett is többnyire a papírt viszik, elsősorban gyerekzsúrokra. Egyedül a lufitartó pálcáknak nincs még környezetbarát verziója, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan arra is kitalálnak valamit – mondta a vállalkozó, aki személy szerint örül a kezdeményezésnek. Hozzátette azonban, a probléma nem ezen a területen a legnagyobb. – Inkább a nejlonszatyrokat kellene végre eltüntetni – mondta.A vendéglátásban ugyanakkor – hiába a papírverzió – még mindig a műanyag szívószálakat használják. – A férfiakra nem jellemző, hogy ezzel innának, a nők viszont szeretik. Őket is azonban mindig megkérdezzük, hogy kérnek-e – mondta el Farkas Árpád, a Corso Café tulajdonosa. Ő úgy saccolja, a koktélokhoz és üdítőkhöz hetente több mint száz darabot használnak fel. – Nem hinném, hogy gond lenne alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, ha ezeket betiltanák. Ha mással nem, azzal, hogy a női táskáknak ezentúl tartozéka lenne a tartós szívószál – ötletelt.Megkérdeztünk néhány vendéget is – ők is mind úgy fogalmaztak, meglennének szívószál nélkül. – Kirúzsozva mondjuk kellemesebb ezzel inni, mint pohárból, és alkoholos italok esetében gyorsabban be lehet rúgni, ha szívószállal isszuk, vagyis olcsóbban kijön az este. De elfogadnánk, ha nem lenne – mondta Görög Vivien. Hozzátette: a műanyag evőeszköztől még könnyebben megválna, azt soha nem is használ, mert semmire valónak tartja. Barátnője, Csáki Izabella megjegyezte, a műanyag poharak viszont hasznosak. – Ha bulizunk, mindig azt veszünk, hogy ne kelljen mosogatni.A műanyag partikellékek kiváltására egyébként már évekkel ezelőtt született ötlet: a Szegedi Ifjúsági Napokon néhány éve debütált is a szalma szívószál, a jégpohár és az ehető kanál. Mangel Koppány ötletgazda szerette volna ezeket piacra is vinni, közösségi finanszírozásban azonban nem talált erre elég támogatót. – Nem vetettem még el ezt, csak annak idején pénzhiány miatt ez a projekt elakadt – mondta a környezetmérnök, aki három évig a SZIN környezetvédelmi főszervezője is volt, nevéhez kötődik az ország első repohara is. Mint mondta, sok idő és energia, hogy ezek piacképes termékekké váljanak, a fogadtatással azonban vélhetően nem lesz gond, a SZIN-ezők is szerették ezeket.Az Európai Bizottság beadványa kitér azokra a termékekre is, amelyeknél egyelőre nem állnak rendelkezésre alternatívák: ezek forgalmának csökkentését a tagországok maguk szabályozhatnák. Hogy mikor lesz mindebből valóság, azt azonban még nem lehet tudni, hiszen a tervezetet a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Egy biztos: csak ezeknek a termékeknek a betiltása évi 3,4 millió tonna műanyaghulladéktól szabadítaná meg Európát, ami évi 3,7 millió tonnával csökkentené az EU szén-dioxid-kibocsátását.Mindezek mellett pedig a tengerek szennyezettsége is jelentősen csökkenhetne, hiszen az ezekben lévő szemét 85 százalékát műanyagok teszik ki. A mikroműanyagok a tüdőbe, az ételekbe is bejutnak, élettani hatásuk egyelőre ismeretlen.