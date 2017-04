Sokat ülünk a tévé előtt, a férfiak jobban kedvelik az okosat

Annak ellenére, hogy minden második ember elégedetlen a TV-csatornák műsor kínálatával, a többség átlagosan legalább 2 órát mégis a TV előtt tölt naponta, majdnem minden ötödik embernél pedig szinte egész nap megy a tévé. Ráadásul tízből négy háztartásban két darab tévékészülék van, minden harmadikban pedig háromnál is több. A rekordot Békés és Zala megye tartja, ott az otthonok kétharmadában négynél is több tévé van. Csongrád megyében háztartásonként egy televízió a jellemző. A legelterjedtebb típus még mindig a hagyományos katódcsöves és a LED, a férfiak pedig jobban kedvelik az okosat, mint a nők. Az online adások, a sorozatok, a filmek és a híradók továbbra is a legnézettebb műsorok.

Magyarországon a többség (78%) több órát tölt naponta a TV előtt, de vajon mindenkinek tetszik, amit lát? Hány TV-készülék van egy háztartásban, és mit nézünk rajtuk a leggyakrabban? Ki szereti az okos TV-t, mennyit használjuk a felvevő funkciót, és melyik műsorokat nézzük a legtöbbet? Az Euronics Műszaki Áruházlánc friss kutatásából mindez kiderül, íme az eredmények.

TV – mi, mennyi, miért?

A felmérés rámutatott, hogy tízből négy magyar háztartásban kettő, minden harmadikban pedig vagy egy vagy háromnál is több TV van. Csongrád megyében az otthonok közel felében egy készülék a jellemző. Az országban a legelterjedtebbek a LED vagy OLED, illetve a hagyományos tévék, az Ultra HD készülékek egyelőre elenyésző számban vannak jelen hazánkban. Az országos átlaghoz hasonlóan Csongrád megyében a hagyományos katódcsöves és a LED TV-k a leggyakoribb készülékek.

Okos legyen vagy ne?

Az okostelefonok és kütyük gyors terjedése ellenére okostévék a hazai háztartások alig több mint 13%-ában vannak csak. Sőt, ezek a készülékek háromszor népszerűbbek a férfiak, mint a nők körében, de így is csupán minden ötödik férfi nyilatkozta, hogy okostévéje van otthon. Akinek azonban mégis van, az a felmérés szerint az internetkapcsolatot használja ki leginkább, népszerű videómegosztó portálokra látogat el, filmeket néz vagy zenét hallgat a leggyakrabban. Arányaiban a legtöbb smart TV a fővárosban és Pest megyében van, a Csongrád megyei lakók 19%-a rendelkezik okostévével.

Sokat ülünk a TV előtt

A magyar lakosság mindössze 10%-a állította, hogy nem néz tévét, a többség (78%) viszont legalább 1-2 órát a tévé előtt ül, 16%-uknál szinte egész nap be van kapcsolva a készülék. Minél idősebbek vagyunk, annál többet tévézünk, a Csongrád megyeiek többsége napi 1-3 órát nézi a tévét. A műsor kínálattal Zala és Veszprém megyében a legelégedettebbek a lakók, Békés és Vas megyében pedig a legelégedetlenebbek. A férfiak a filmek után a sportműsorokat és a híradót követik leginkább, a nők számára elsők a sorozatok, aztán jöhetnek csak a filmek vagy a híradó. A reggeli beszélgetős műsorokat nézik a legkevesebben az országban. Csongrádban is a filmeket kedvelik a legtöbben (53%), közel kétszer annyian, mint az ismeretterjesztő vagy a sportműsorokat.

Szeretjük az online TV-t, de nem kell az UHD

Az online tévézés egyre közkedveltebb, a Csongrád megyeiek 64%-a követi interneten az adásokat, csupán Nógrád és Békés megyében van még mit javítani a népszerűségén. A „visszajátszás" funkciót is egyre többen használják, Zala, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében kedvelik a legtöbben, és Békés, valamint Tolna megyében alkalmazzák a legkevesebben. Az is kiderült, hogy az UHD egyelőre közel sincs ilyen kiemelt helyzetben, a 4K tévék száma elenyésző az országban, és a jobb képminőség is csupán a magyar lakosok 21%-ának fontos. Ez alól egyedül a Zala megyeiek a kivételek, akiknek nagy része (77%), ha teheti, inkább a HD vagy az UHD minőséget választja a hagyományos SD felbontással szemben.