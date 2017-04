Sokba került a spórolás a kerti csappal

– Három éve a vízműtől azt az ajánlatot kaptam, hogy spórolhatok, ha a kerti csapra külön vízórát szereltetek – kezdte mesélni kálváriáját Boros Gyula , akit olvasóink a Senior Center vezetőjeként ismerhetnek. Az öreg-rókusi nyugdíjas 600 négyzetméteres kertjében füvet és virágokat gondoz. Úgy gondolta, jól jön pár ezer forint megtakarítás, ha a locsoláshoz használt víz után nem kell csatornadíjat fizetnie. 70 ezer forintért megterveztetett, felszereltetett és engedélyeztetett egy külön vízórát a kerti csapra.És akkor érte panaszosunkat a hidegzuhany, ráadásul nem is egyszer. Az elszámoló vízszámlát továbbra is a fővízóra alapján kapja az évi egyszeri leolvasás után márciusban. Addig kéthavonta nagyjából 8 ezer forintos általányt fizet. Vagyis megelőlegezi a szolgáltatónak a teljes vízmennyiség árát és az arra vonatkozó csatornadíjat. Miután elkészül az elszámolás, visszamenőleg megtérítik neki azt a csatornadíjat, amit a kerti csap fogyasztása után nem kellett volna befizetnie.– Ez azt jelenti, hogy fél évig használják a pénzem. És ha mindez nem lenne elég, nem is éri meg az egész hajcihő. Évente nem egészen 6 ezer forint visszatérítést kaptam ugyanis, miközben nekem évente kétszer 3300 forintba kerül a csap – panaszkodott olvasónk.– Merthogy ezért a díjért ellenőrt küldött a vízmű a kerti csap tavaszi indításakor és őszi elzárásakor, nehogy elcsaljak pár köbmétert. Arról nem is beszélve, hogy a mostani kinyitás előtt háromszor mentem be az ügyfélszolgálatra időpontot egyeztetni. Mindig megígérték, hogy tíz napon belül jönnek, de hiába vártam. Akkor szakadt el nálam a cérna, amikor legutóbb felhívtak, hogy egy hét múlva szerdától mondjak egy időpontot. Ezt nevezem ügyfélbarát eljárásnak. Szerződést bontottam, inkább fizetem a teljes vízmennyiség után a csatornadíjat, mint ezt a hercehurcát végigcsináljam minden évben kétszer.A Szegedi Vízmű Zrt.-től kapott tájékoztatás szerint kétféle locsolási kedvezményt lehet igényelni: mérésen alapulót (amilyet Borosék kértek – a szerk.). Lehet azt is kérni, hogy az összes vízfelhasználás 10 százaléka után ne kelljen szennyvízdíjat fizetni. Ez választható lehetőség. A költségek, a vízfelhasználási szokások és mennyiségek, valamint a kedvezmények összevetése után dönthetnek róla a fogyasztók, melyik éri meg nekik. Eddig 330 ügyfél kérte a vízmérős locsolási kedvezmény megújítását. 230 esetben megtörtént a szükséges ellenőrzés.