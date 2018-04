Spórolt nekünk az idei tél: 80-100 millió forintot kaphatnak vissza a szegedi távhőfogyasztók

– Hétfőn leállítottuk a városban a távfűtést, ugyanis napok óta bőven meghaladta a napi középhőmérséklet azt az értéket, amelynél még biztosítani kell a szolgáltatást. Ettől függetlenül május 15-éig bármikor visszakapcsolhatjuk, ha szükséges, de jelenleg nem ez látszik az időjárási előrejelzésből – mondta el kérdésünkre Kóbor Balázs, a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója.



A hosszú évtizedekig tartó gyakorlat szerint április 15-én ér véget a távfűtési szezon, de ma már csak az az előírás, hogy az időjárástól függően szeptember 15. és május 15. között biztosítani kell a szolgáltatást. Ha a napi középhőmérséklet egy napig 14 fok, vagy három napon át 12 fok fölött alakul, és az előrejelzés nem mutat drasztikus lehűlést, a távfűtést leállítják.



Márciusban ugyan kaptunk egy hét telet, havazással, hideggel, de januárban például 15 fokokat is mértek Szegeden – összességében enyhe telünk volt. Főleg a tavalyihoz képest, amikor januárban rekordhidegek voltak, és 35 százalékkal többet fűtöttünk, mint egy átlagos januárban. 2017-ben gyakorlatilag májusig fűtenie kellett a Szetávnak.



– Az idei tél 0,7-0,8 fokkal volt melegebb, mint az utóbbi három év átlaga. Emiatt mintegy 5 millió köbméter gázzal kevesebb fogyott, ami természetesen az elszámoló számlákon is meglátszik majd – közölte Kóbor Balázs. Az önkormányzati cégnél úgy számolnak, a több mint 28 ezer fogyasztó által befizetett évi 3,3 milliárd forintból 80-100 milliót kap vissza a lakosság. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 3000 forintot térítenek vissza egy-egy fogyasztónak. A spórolás mértéke az éves elszámoló számlákon látszik majd, amelyeket a fogyasztók 70 százaléka június végéig kézhez kap. Persze lehet, hogy akad, aki így is ráfizet az enyhe télre – például ha két évig üres lakása után fizetett eddig előleget, most pedig használatba vették a lakást és vele együtt a fűtést.



A kormány 12 ezer forintos rendkívüli rezsicsökkentése már az áprilisi fűtésszámlán megjelenik – tudtuk meg a Szetáv vezetőjétől. Ha 12 ezer forintnál kevesebb előleget fizet valaki, akkor a jóváírást a következő három számlán elosztva kapja meg. Akinek számlatartozása van, az is megkapja a jóváírást: ennyivel kevesebbet kell befizetnie a szolgáltatónak. A 12 ezer forintos egyszeri rezsicsökkentés nagyjából 350 milliós fedezetét az állam kötelezettségvállalása szerint április 15-éig utalja el a szegedi hőszolgáltatónak.