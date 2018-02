Szabadtérijére és sportolóira is büszke Zsombó

– Jó évet zártunk tavaly – összegezte Zsombó 2017-es évét Gyuris Zsolt polgármester. – A prímet idén is a Zsombói Szabadtéri Színpad vitte: a próbák, előadások és az itt lakó színészek nyüzsgést hoztak a település életébe.



De büszkék lehetünk a focicsapatainkra is, melyek osztályt léptek, és ennek köszönhetően először van megyeegyes csapatunk, illetve sportlövőinkre és ritmikus sportgimnasztikásainkra is, akik hozták a szokásos jó eredményeiket.



Zsombón beruházások is történtek tavaly. Kiépült például az 56 darabból álló térfigyelőkamera-rendszer, és felújították a tornaterem parkettáját, illetve két utca burkolatát. A Start munkaprogramban pedig a közfoglalkoztatottak számára értelmes munkát tudtak kínálni a mezőgazdaságban.



– Volt több megkezdődött beruházásunk is, melyek átnyúlnak az idei évre – folytatta a polgármester.



– A tanyafejlesztési pályázatban például napelemes, pontszerű közvilágítást kap az összes buszmegállónk. Ezek kiépítése már tavaly elkezdődött, ahogyan a központi parkerdő átalakítása is, ahol egy futópálya is lesz.

Az idei beruházási tervek között szerepel egy Kiskundorozsmától Kiskunmajsa irányába, a megyehatárig tartó kerékpárút építése, melyet Forráskúttal közösen valósít meg a település.



– Emellett megújuló energiás fűtésrendszert alakítunk ki a polgármesteri hivatalban és a József Attila Közösségi Házban, megépítjük a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer következő ütemét, és fejlesztjük a Királyszéki iskolát – sorolta Gyuris Zsolt.



Hozzátette: természetesen folytatódnak a szabadtéri színházi előadások is, a műsort várhatóan a hónap végén hirdetik meg. Annyit azonban már elárult: hosszú évek után ismét használatba veszik erre a célra a piacteret, ahol a kisebb darabok futnak majd.



Gyuris Zsolt polgármester szerint a nyári szabadtéri próbák, előadások nyüzsgést hoztak Zsombó életébe.