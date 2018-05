Száz kilométeres kerékpártúrára indulnak a vakok Szegedről

Húszan vesznek részt a különleges kiránduláson, köztük Csongrád megyében élők, valamint a Zentai Vakok Egyesületének tagjai. A túra pénteken indul Szegedről, a kerékpárosok átlépve a határon Palicsra mennek, majd onnan Szabadkára. Összesen mintegy száz kilométert tekernek. A tervek szerint vasárnap, legkésőbb kora délutánra visszaérnek Szegedre. Tandemkerékpárokkal mennek, a bicikliket látó emberek kormányozzák. A túrázókat autó kíséri, és szerelő, aki azonnal meg tudja javítani a járgányokat, ha ez szükséges.



Csongrád megyében először 2016 júliusában szerveztek ilyen túrát. Tavaly nem rendezték meg, így ez lesz a második. A mostani szervező az Árboc Egyesület, az a civil szervezet, amely a vakok életét egyedi módon ismerteti meg a látókkal, járva az iskolákat. Az egyesület elnöke, Kurucsai Szabolcs lapunktól tavaly megkapta Az év embere elismerést.



A kirándulásra az egyesület a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán nyert 400 ezer forint támogatást, a zentai vakok egyesületével közösen. Ez a pénz fedezni fogja a túrázók két éjszakai szállását, a kísérő szervizautó díját is a többi költség mellett.



A tandemkerékpár azért is nagy találmány, mert lehetővé teszi, hogy látássérült vagy a mindennapi életben bármilyen módon korlátozott emberek is átélhessék a biciklizés örömét. A speciális járművel nehéz fordulni, és az emelkedők is föladják a leckét, de egyenes pályán – mivel a légellenállás ilyenkor csak az első emberre hat – könnyű haladni vele.