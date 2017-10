Szeged-Ópusztaszer kerékpárút: mire megnyerték a pénzt, drágább lett a munka

A megyei közgyűlést Ásotthalmon, a Szent Gellért Közösségi Házban tartották. Ez a határhoz legközelebbi önkormányzati épület – derült ki a házigazda, Toroczkai László polgármester köszöntőjéből, aki következetesen Csongrád-Csanád megyét említett. Naponta 4-7 alkalommal próbálkoznak áthatolni a kerítésen a megye szerbiai határvonalán az illegális migránsok, de érződik a zár terelő hatása is, mert a megyének a Romániával határos részén, ahol nincs kerítés, egy év alatt hatszorosára nőtt a feltartóztatott emberek száma – tájékoztatta Gulyás Zsolt rendőr ezredes, főkapitány-helyettes a képviselőket, aki elmondta: a rendőrségnek minden eszköze megvan, ami a mostani helyzet kezeléséhez szükséges.



A csanádpalotai autópálya-határátkelőnél két hete röntgenkamiont is használnak, amellyel megtalálják a raktérbe bújt embereket. Akik a határon szolgálatot teljesítenek – mint az ezredes Szabó Zoltán Ferenc jobbikos képviselő kérdésére elmondta –, szállodai körülmények között pihennek, napi kétszeri meleg ételt és pótlékokat is kapnak. Kakas Béla elnök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a témába vágó nemzeti konzultáció kérdőívét felelősséggel töltsék ki.



Nem lesz elég az a közel 700 millió forint, amit pályázattal sikerült elnyerni a Szeged–Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer kerékpárút megépítésére – hangzott el a megyei önkormányzat nyertes pályázatairól szóló tájékoztatóban. Vadász Csaba főjegyző magyarázata szerint a részletes tervek még csak készültek a beadás idején, másrészt az azóta eltelt két évben sokat drágult az építőipari kivitelezés. Többlettámogatást kell kérniük a kormánytól.



Az ülésen jelen volt B. Nagy László országgyűlési képviselő, fejlesztési biztos, aki azt mondta, ez országos jelenség. Az anyagárak 10–40 százalékkal nőttek rövid idő alatt, és a munkaerőhiány miatt az építőipar cégei is többért vállalják a munkákat. Erre a problémára a kormány megoldást készít elő. Az biztosan nem jó ötlet, hogy a beruházások rosszabb minőségben készüljenek el. Az sem valószínű, hogy megítélt támogatásokat kelljen emiatt visszaadni.



Ezen az ülésen vette át a tavaly decemberben neki ítélt Csongrád Megyéért Emlékérmet Lovas Ildikó író, kritikus, a vajdasági művelődési élet egyik szervezője.