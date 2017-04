Szeged szemétlerakója a rókusi kiserdő

– Valamelyik nap fényképezőgéppel indultam sétálni, hogy a telefontorony körüli kiserdőben megörökítsem az ébredő természetet. Ehelyett rettentően elkeserített és feldühített, hogy elképesztő szeméttengert tudtam fotózni – mutatta a sétautak mentén Savanya Edina. Panaszosunk hozzátette, ezen a környéken nőtt fel, gyakran sétál a Vértó és az Európa liget körül is, de már nem tűrhette szótlanul a kiserdő állapotát. Legjobban azokat a kultúrembereknek egyáltalán nem nevezhető valakiket ítéli el, akik odahordták a sok mocskot, és elkövették ezt a primitív természetkárosítást. Edina reméli, nem a környéken laknak az illetők, hiszen még az állat sem piszkol a saját életterébe. Olvasónk úgy fogalmaz, a hatóságoknak is lenne miért szégyenkezniük, hogy ez az egész így nézhet ki.Hétvégén körülnéztünk. Mindjárt a telefontoronynál bőrfotelbe és három szétvert tévébe botlottunk, Edina szerint ezek legalább fél éve rontják az összképet. A teniszpálya oldalában olyan bőröndöt találtunk zoknikkal körbeszórva, amelyhez semmi pénzért nem nyúltunk volna hozzá. A bokrok alja végestelen-végig teleszórva flakonokkal, nejlonzacskókkal, fóliákkal. Beljebb számtalan kupac betontörmelékből, mintha egy csatornaépítkezés szemetét szórták volna ki az erdőbe. A franciahögyi lakópark oldalára átérve a bozótosban szaporodtak a folyékony mosóporos és tusfürdős flakonok, gyógyszeresüvegek, üdítősflakonok. Még egy pénztárcát is eldobtak, nyilván pénz nélkül. A szemét ott halmozódik vastagabban, ahová láthatóan autóval is be lehet jutni. Többször foglalkoztunk már vele , hogy a kiserdő területe nem a városé, hanem az államé. Az állami erdészeti cég, a DALERD Zrt. kezeli, ezért nem lehet önkormányzati pénzből takarítani és fejleszteni. Utánanéztünk, hétfőtől szerdáig közös takarítást szervezett a DALERD és a közeli piarista gimnázium. Hamarosan megint tisztaság lesz a kiserdőben. Az önkormányzat környezetgazdálkodási cége biztosít hozzá, ha szükséges, gumikesztyűt és erősítést a közfoglalkoztatottakból. A végén szintén ők szállítják el a begyűjtött szemetet. A napokban ugyanígy tesznek több állami és magánerdővel is: a körtöltésen, illetve a Göndör soron. Már csak az a kérdés: meddig marad a rend?