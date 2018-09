Szegeden csökkent, a kistérségben nőtt az ovisok száma - Teltházasak az óvodák

Tizenhárom óvoda emelt létszámot

Az újszegedi Fő fasori óvodában több csoportba is 30 gyermek jár. Ez mindig is így volt, nagy a vonzáskörzete a tagóvodának. Fotó: Kuklis István

Szeged környékén emelkedik a gyermeklétszám

Mindjárt jön az ebéd. Fotó: Kuklis István

A megye nagyvárosaiban mindenkinek jut hely

Ebben a tanítási évben Szegeden 22 óvoda kapott lehetőséget arra, hogy a 25 fős csoportlétszámot 20 százalékkal túllépje. Az oktatási bizottság döntése alapján ezekben akár 30 fős csoportok is indulhatnak. Ezzel a szabad óvodaválasztást szeretnék elősegíteni. Sok szülő viszont kifogásolja, hogy két óvónő foglalkozik harminc aprósággal. Utánajártunk, hány óvoda élt ezzel, melyik intézmény a legnépszerűbb a számok alapján, és befolyásolja-e a magas csoportlétszám az óvodai foglalkozást.Bartáné Tóth Mária Magdolna, a Szegedi Óvodák Igazgatósága vezetője elmondta, végül 13 tagintézményük élt ezzel, a többi oviban nem volt rá szükség. – Szülői igények alapján formálódik a létszám, mindig igyekszünk figyelembe venni ezeket a kéréseket. Összesen 4009 kisgyermekünk van 45 tagintézményben – magyarázta az igazgató. A 181 csoportból 19-ben huszonöt feletti a létszám, hat óvoda emelkedik ki: a Fő fasori, a Hunyadi téri, a Tabán, a Garam, az Építő és a Baross László utcai.– A Tabán utcai kiscsoportja például 29 fővel indult idén. Most újították fel az óvodát, ez sokat dobott a népszerűségén a nagy udvarral együtt, ráadásul ott van mellette a Tabán iskola, amellyel jó az együttműködésük. Emellett paneles városrészben van, nagy a vonzáskörzete. Ildikó kisfia, Márk idén kezdte az ovit, ő sokallja a 29 főt. Mint mondja, az óvónők mindent megtesznek, de szerinte kisebb létszámú és kisebb óvodák ideálisabbak lennének.A felsővárosihoz hasonló létszámmal kezdte az évet a Fő fasori, ismertebb nevén Csikós ovi. Itt három csoportba is 30 kisgyermek jár. Mészárosné Tóth Ágnes megbízott óvodavezető szerint ez az intézmény mindig ilyen népszerű volt, itt már évtizedek óta ennyi a gyermek. – Van, aki már az unokáját is ide hordja. A szülők számolnak a nagy csoportlétszámmal, tisztában vannak ezzel – tájékoztatott a vezető. Hozzáfűzte, összeszokott óvónőpárok vannak náluk, a munkájukat segítik a dadák és két pedagógiai asszisztens is. Ez utóbbiak mindig ott tevékenykednek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, így például most, a beszoktatás idején a kiscsoportban. Ráadásul a mindenkori beszoktatós óvó nénik az első két hónapban reggeltől az utolsó gyermek elviteléig itt vannak egyszerre mindketten.A nagy létszámú óvodákban 90 százalékban körzetes gyermekeket vesznek fel, a maradék tíz százaléknak pedig a testvére is idejár, vagy a szülei dolgoznak a környéken. Bartáné azt is hozzátette, bár meglepő, de az áprilisi beiratkozás óta csökkent a gyermeklétszám. – Sokan költöztek el a nyáron, főleg a környező településekre, így a mostani állapot szerint két csoporttal kevesebb gyermek van a szegedi intézményekben, mint tavaly.Tanács Zsuzsannától, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társaság Óvodáinak intézményvezetőjétől megtudtuk, 245 gyermek jár a fenntartásuk alá tartozó 3 óvodába, Deszken, Szatymazon és Ferencszálláson, ezekben átlagosan 22-23 fő a csoportok létszáma. A gyerekek száma nem csökkent, sőt jövőre növekedés várható. Tanács Zsuzsanna is megerősítette szegedi kolléganője szavait, sok kisgyermekes család költözött a kistérség településeire, így számítanak rá, hogy nőni fog a beiratkozók száma.Tiszaszigeten már érződik ez a tendencia, idén jelentősen nőtt az ovisok száma, a korábbi kettő helyett három csoporttal büszkélkedhet az ovi. Ráadásul pályázati forrásból az épület is megújult, felújították a katolikus óvoda teljes tetőszerkezetét és a belső tereit is. Sándorfalván is élt azzal az óvodavezető, hogy megemelték a csoportlétszámokat. Török Éva jegyzőtől megtudtuk, a három óvodába összesen 266 pici jár, többen, mint az előző évben, átlagban 20-25-en vannak egy csoportban.Szentesen sok a jelentkező, 100 százalékos a telítettség minden óvodában – tájékoztatta lapunkat Palástiné Kunos Marianna, a Szentesi Központi Óvoda intézményvezetője. A csoportok maximális létszáma nem több a törvényben előírt huszonöt főnél. Idén minden hároméves kisgyereket fel tudtak venni, a két és fél évesek vagy a bölcsődékben maradtak, vagy a családok maguk oldották meg az elhelyezésüket.Csongrádon 85,3 százalékos a kihasználtság, a folyamatos beszoktatás miatt később beiratkozókkal majd 92,7 százalék lesz ez a szám. – Optimálisan sikerült kialakítani a csoportokat, van elég férőhely az ovisoknak. Tíz-tizenöt férőhely még a három év alatti gyerekeknek is van – mondta el Tóthné Fodor Zsuzsanna, a Csongrádi Óvodák Igazgatóságának vezetője. A demográfiai változások miatt a lakótelepi körzetekben csökken az óvodások létszáma, a kertes övezetekben pedig nő, ezért két óvodára kértek önkormányzati engedélyt, azok 120 százalékos telítettséggel működnek.Makón az egyháziakon kívül egy önkormányzati óvoda van 4 épülettel: az Erdélyi püspök utcai székhelyintézmény, illetve a Kálvin, a Hold és a Kassai utcai tagintézmények. Mivel ez utóbbiaknak vannak körzeteik, létszám szempontjából ezek az érdekesek. Úgy tudjuk, sehol sincs zsúfoltság és félig-meddig üresen maradt ovi sem: mindenütt a 20-28 fős csoportok jellemzők. Az ideális létszám a vonatkozó előírások szerint 25 fő, ettől azonban a fenntartó engedélyével 5 fővel el lehet térni. Zsúfoltság akkor sem lenne, ha váratlanul több gyerek jelentkezne: akkor a tornaszobák egy részét fel lehet szabadítani, és új csoportok indíthatók – erre azonban nem kell számítani.Hódmezővásárhelyen 12 telephelyen működik óvoda. Egy új jelentkezőt sem utasítanak el. Vannak körzeti óvodák, amelyek teljes létszámmal működnek. Ezeken a helyeken nincs felvétel, viszont más óvodákban tudják fogadni a gyermekeket. Igyekeznek minden új ovist a lakóhelye szerinti legközelebbi óvodába irányítani.