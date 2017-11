Szegeden is vitáznak a képviselőjelöltekről

A Demokratikus Koalíció szegedi jelöltjei a demokratikus pártok választási együttműködését mindenben elfogadják, azt tudomásul veszik, és a párt a közös jelölt győzelmét fogja segíteni – írta közösségi oldalán Binszki József, a DK helyi elnöke.

A politikus emlékeztet: ezt tették 2014-ben is, aminek eredményeként a közös jelölt bejutott a parlamentbe. Binszki hozzáteszi: minden felelős politikustól ugyanezt a hozzáállást várják el, abban az esetben is, ha a tárgyalások eredményeként a DK jelöltje lesz az induló.Emlékezetes, a múlt héten Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót Ujhelyi István EP-képviselő Szabó Sándor és Joób Márton társaságában. Ujhelyi a két politikust mint az MSZP szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltjeit mutatta be, hozzátéve: a két személy nem lehet vita tárgya. Hivatalosan ugyanakkor a jelöltekről még nem született döntés, arról elvileg az MSZP december 9-ére összehívott kongresszusának kellene döntenie.A szocialistáknak addig kellene Gyurcsány Ferencékkel megállapodniuk arról, hogy melyik körzetben kiket indítanak közösen.Az erről szóló budapesti egyeztetéseken a szegedi szocialisták nem vesznek részt. Ezt lapunk kérdésére Szabó Sándor is elismerte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 2014-ben ő úgy szerzett egyéni mandátumot, hogy a Fidesz egyébként kétharmados győzelmet aratott, így szerinte nem lenne logikus az ő személyét lecserélni.Joób Mártonnal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: ismert világbajnok, önkormányzati képviselő, akinél alkalmasabb jelöltet biztosan nem találni Szegeden. Hozzátette: a tárgyalások még nem lefutottak, de az MSZP vezetése megerősítette neki, hogy Szeged nem eladó.Az egyéni jelöltekről még alig néhány helyen született megállapodás a két párt között. Az index.hu tudósítása szerint az egyezség megkötését az is nehezíti például, hogy Szegeden az MSZP hallani sem akar Gyurcsány jelöltjeiről, a portál ennek bizonyítékát látja Ujhelyi brüsszeli sajtótájékoztatójában is.Egy szocialista áldozata már volt az egyeztetéseknek: a múlt héten kilépett az MSZP-ből Horváth Imre, mert átadták a helyét Gyurcsány egyik bizalmasának, Varju Lászlónak. Horváth egyébként ötven százalék feletti eredménnyel szerzett parlamenti mandátumot 2014-ben az időközi választáson.