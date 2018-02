Szegeden van elég hely a hajléktalanok számára, de kemény fagyban sincs tele a melegedő

Meleg teát és ennivalót kapnak a rászorulók az Algyői úti nappali melegedőben. Jut repeta is, ha kell.

– Dehogy akarok kint maradni az utcán! Meg is halnék – mondta a 63 éves Géza tegnap az Algyői úti nappali melegedőben. Mint mesélte, amikor épp nincs munkája, mindig itt tölti ideje nagy részét, nagy segítség ez a lehetőség számára.Késő délelőtt jártunk arra, az intézmény épp kezdett megtelni. A hajléktalanok reggel 8 óráig maradhatnak az éjjeli menedékeken, többségük ezután útra kel, és gyalog vagy tömegközlekedéssel eljön ide. Bár a tapasztalatok szerint most sincsenek többen, mint amikor nem volt ennyire hideg, azok, akik rendszeresen idejárnak, azt mondják, nem is értik azokat, akik az utcán fagyoskodnak.– Kint most nagyon hideg van. Itt viszont meleg, mellette pedig nyugalom és béke vár. Mi itt kedves szavakat kapunk, ami nekünk sokat jelent – fogalmazott Raffael János. Öccse, Tamás hozzátette: a meleg tea és az étel is jólesik, amiből még repetát is kapnak, ha kérnek. – Fürödhetünk, borotválkozhatunk, moshatunk, és még sapkát, sálat is adtak. Jól bánnak velünk.

Arról, hogy a városban mennyi hajléktalan él, nincsenek pontos adatok. Vasút Andrea, a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás hajléktalanellátó egység megbízott vezetője elmondta, Szegeden három ingatlanban összesen 112 férőhelyet tudnak éjszakára biztosítani azoknak, akik máskülönben az utcán aludnának. Ebből mindössze 9 hely a nőké, amire már most is 18-an vannak. – De nem utasítunk el senkit. Folyosón vagy pótágyakon mindenkinek szorítunk helyet – tette hozzá.A hajléktalanszállókon este 6 és reggel 8 óra között tartózkodhatnak a rászorulók, kettőben meleg vacsorát is osztanak. A nappali melegedő ezt a rendszert egészíti ki, hogy ne csak éjszaka legyenek biztonságban a hajléktalanok a téli hideg elől. A tapasztalatok szerint a férfiaknak elegendő a férőhely a városban, és ezen valószínűleg a következő napok fagyos időjárása sem változtat. Hasonlóan látják ezt a Máltai Szeretetszolgálatnál is.– A hideg önmagában nem hoz be több hajléktalant az utcáról, inkább a csapadék miatt szokták feladni a kinti létet – mondta Katona-Korán Ágnes szegedi intézményvezető. A szolgálat 30 férőhelyes nappali melegedőt működtet Újszegeden a Moszkvai körúti egészségügyi centrum mellett. A melegedőben most a szokatlanul hideg időjárás miatt éjjel-nappal bent lehet lenni. – Hétfőn hatan már éltek is ezzel a lehetőséggel, és ott aludtak – tette hozzá.Azokat, akiket a fagyos éjszakák sem győznek meg arról, hogy fűtött helyre kellene húzódniuk, a szeretetszolgálat utcai szolgálatának munkatársai látogatják. – Vannak, akiket nem lehet meggyőzni arról, hogy veszélyben vannak. Ők vagy állataik, vagy vagyontárgyaik miatt nem akarják elhagyni lakóhelyüket, de olyan is van, aki nem akar másokkal egy légtérben lenni. Nekik szintén viszünk meleg teát és takarókat – rajtuk ezzel lehet segíteni.