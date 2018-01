Szegeden veszi kezdetét pénteken a Mátyás király-emlékév, a Dómnál lesz a megnyitó

A fiataloknak is szerveznek programokat a Mátyás király emlé évben - mondta el Csibi Krisztina, az elő észítéssel megbízott Magyarság Házának igazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában ütörtö ön.A Mátyás király emlé évet a nemzetpolitikai államtitkárság hirdette meg 2018-ra Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából. A programsorozat -én veszi kezdetét Szegeden, olyan eseményeket is szerveznek, amely a fiatalok érdeklődését is felkelthetik - özölte az igazgató.Emellett szeretné , hogy a árpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság ünnepe is legyen az évforduló - tette hozzá. Éppen ezért a Kincses Kolozsvár Egyesület is csatlakozott a munkához, egy vándorkiállítással észülnek bővíteni a programot. Kolozsváron éve ünneplik Mátyás király születésnapját, és 2018-ban a Kolozsvári Magyar Napok fő témája is Mátyás király lesz - mondta el az igazgató.Az emlékév ünnepélyes szegedi megnyitójának részletes programját. Ízelítőül annyit mi is leírunk, hogy 9 órától a Dóm téren Mátyás-korabeli jelmezeket, bútorokat, használati tárgyak mutatnak be a Dóm téren, és reneszánsz együttesek is zenélnek majd. 11 órától szentmise lesz a fogadalmi templomban.