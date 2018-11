Szegedi diákok a legjobb szónokok - Robotokról, a tanulás értelméről és hátrányos helyzetű társaikról beszéltek

Szegedi pedagógust is díjaztak



Kincső felkészítő tanára Balázsné Vadász Veronika, Zitáé Gortva Tamás volt. Benedek Szántóné Benkő Judittal és Némethné Balázs Katalinnal készült, aki Richárdnak is segített. Némethné Balázs Katalin a versenyen egy elismerést is átvehetett többéves felkészítő munkájáért. Ezt minden évben két pedagógus kapja meg - őt második alkalommal tüntették ki, hiszen immár 22 érmes diákkal büszkélkedhet.

Márton Richárd, Antal Kincső, Gyurik Zita és Varga Benedek kiemelkedően szónokolt az országos versenyen. Fotó: Karnok Csaba

Sátoraljaújhelyen rendezték meg idén az Édes anyanyelvünk verseny döntőjét. Szegedről két gimnazista és két szakgimnáziumi diák vehetett részt a programsorozaton.Előbbi mezőnyben Antal Kincső, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és Gyurik Zita, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium végzőse, utóbbiban az SZSZC Gábor Dénes Szakgimnáziumból Márton Richárd 11. és Varga Benedek 12. évfolyamos diák képviselte Szegedet.A szónokversenyként is emlegetett megmérettetés a legnehezebb magyar anyanyelvi verseny. Az írásbeli fordulóban nyelvtani feladatokat kell megoldani, a szóbeliben pedig egy beszédet kell tartani négy megadott téma vagy szituáció valamelyikében, amelyre 20 perces felkészülési időt kapnak a résztvevők.- Az írásbeli forduló ugyan csak harmadrészben számít bele az eredménybe, de arra is sokat kell készülni. Az iskolai tananyag nem is elég hozzá. A szóbelinél pedig sokat számít a pillanatnyi lelkiállapot és a szerencse. Nem mindegy ugyanis, milyen témát kapunk - mesélték a fiatalok. Benedek arról tartott kiselőadást, milyen szerep jut a jövőben a robotoknak, Richárd és Zita arról beszélt, érdemes-e tanulni és diplomát szerezni, Kincső pedig azt a témát választotta, hogyan érvelne egy baráti beszélgetésben a hátrányos helyzetű diákokhoz való hozzáállás kérdésében.Bár a versenyen nem hirdettek helyezéseket, hanem a legjobb 10 eredményt elért diákot egyformán díjazták emlékéremmel, a később nyilvánosságra hozott pontszámokból kiderült: a szegediek kiemelkedően szerepeltek. A gimnazisták között Kincső első lett, szóbeli feleletére ráadásul maximális pontot kapott. Ennek köszönhetően meghívást kapott az egyetemi szónokverseny döntőjébe is. Zita a hetedik lett, ő viszont az írásbeli fordulóban bizonyult a legjobbnak. A szakgimnazisták között Benedek másodikként végzett, és ő írta a legjobb dolgozatot, Richárd pedig harmadik helyezést ért el.A fiatalok sok pluszórát töltöttek a felkészüléssel - többen magyarórán osztálytársaiknak is tartottak rendszeresen szónoklatokat. Ehhez nemcsak a műfajokat és a szövegek felépítését kellett megtanulniuk, hanem például azt is, hogyan sétáljanak be egy terembe, vagy hogyan tartsák mappájukat a beszéd alatt. Megszerzett tudásukat valószínűleg felnőttként is kiválóan tudják majd alkalmazni: hárman közülük jogi pályára készülnek, Richárd pedig emellett még kacérkodik a pedagógusi vagy a politikusi pályával is.