Szegedi egyesület kutatja a nemzeti összetartozást - kitöltötte már a kérdőívet?

Forrás: wikipédia/Készítette: Sentinel-3 - http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/05/Cloud-free_Europe_from_Sentinel-3, CC BY-SA 3.0-igo

Magyarok a Kárpát-medence minden régiójában, térségében élnek, illetve Moldvában is, mint őshonos kisebbség, valamint jelenlétük Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia egyes területein is kiterjed. De a magyar diaszpóra megtalálható a volt Jugoszlávia területén, Montenegróban, Dalmáciában, a volt Csehszlovákia területén, Csehországban is -

A Kárpát-medencei magyar és szomszédos nemzetek együvé tartozási tudatának összehasonlítása máig kevéssé kutatott tématerület. Folberth Péter, a Határon átnyúló közösségfejlesztési kutatások és arra épülő tudásfejlesztés című projekt kutatás vezetője elmondta, hogy már korábban is indultak vizsgálatok az anyaországi magyarok, illetve külhoni magyarok közötti érzelmi attitűd elemzésére, de ezek főleg szociológiai vizsgálatok voltak. Olyan kutatások egyáltalán nem léteztek, amelyek a teljes Kárpát-medencét, a pókhálószerű külhoni magyarok közösségek közötti érzelmi attitűd viszonyrendszerét vizsgálták volna.

A kutatás során arról szeretnék megkérdezni a külhoni és anyaországi magyarokat, hogy mennyire él még a földiség hozzáállása, miszerint a szomszéd „falum" is a földim. Amikor két magyar falut kettévágott egy trianoni határ, vajon az utóbbi száz évben milyen mentális sérüléseket okozott az ott élők számára.

A projekt munkatársai azt az érzelmi attitűdöt vizsgálják, amely meghatározza például, hogy egy határ menti falutól 3 kilométerre fekvő magyarok lakta falu az emberek szemében már külföldnek számít-e vagy sem.

A kutatási kérdőívet bárki kitöltheti ezen a honlapon:

http://www.nemzetikozosseg.hu/kerdoiv