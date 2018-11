Szegedi férfit is keres az Interpol

A Magyar Rendőrség nyilvános körözési listáiból az derül ki, hogy Csongrád megyében sokkal több embert keresnek valamilyen bűncselekmény miatt, mint az ország többi megyéjében. A határ közelsége és az ezzel járó embercsempészet rontja le jelentősen a statisztikát.



Emiatt több mint húsz ember ellen adtak ki elfogatóparancsot – nagyobb részük külföldi. Összességében is szinte minden kategóriában több külföldi szerepel a listán, mint helybéli.



A gazdasági bűncselekményeknél éppen fele-fele az arány. Pénzmosás miatt csupán két ember van a listán. Egyikük csongrádi születésű férfi, akit május óta keresnek. Rajta kívül a nigériai Nwakalor Christopher Ifekwunigwe gondolta úgy, hogy jó ötlet Csongrád megyében pénzt mosni.





Az is érdekes, hogy a nők kevésbé vonzódnak a bűnöző életmódhoz, mint a férfiak – legalábbis a listából erre lehet következtetni. Összesen három nő ellen van érvényben elfogatóparancs, közülük kettőt kábítószer-birtoklás, egyet pedig embercsempészés miatt keresnek.



Ezek egyébként a legjellemzőbb bűncselekmények, más alig fordul elő a megyében, ami miatt körözést adtak volna ki. Közúti baleset okozása miatt például összesen egy személyt, egy román férfit keresnek, és csalás miatt is csak egy embert szeretnének megtalálni a rendőrök.



Nincs viszont most a nyilvános listán az a férfi, akinek még 1998 augusztusában rendelte el a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya a körözését gyilkosság miatt, pedig még nem került elő. Az 1976-os születésű, szerbia- montenegrói Vrbaski Goran az egyik, akit annyira régen keresnek, hogy már valószínűleg nem is hasonlít a rendőrség nyilvános körözési listáján található fényképére. De nem ezért nem szerepel rajta.



Információink szerint az oldal legutóbbi frissítésekor valamilyen adminisztrációs hiba történhetett – ezért maradt ki. A magyar rendőrségen kívül az Interpolnak is van egy nyilvános körözési listája, amelyen szintén szerepelnek olyanok, akiket magyarországi elfogatóparancs alapján keresnek. Összesen 34 ilyen ember van. Egyikük Csongrád megyéből származik: egy 50 éves férfi, akit embercsempészés miatt keresnek.



A rendőrség honlapján található körözési lista része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Osztályának listája is. Ezen 21-en szerepelnek. Van köztük, akit adócsalás, csődbűntett vagy okirat-hamisítás miatt szeretnének elkapni, de meglepően sok embert keresnek költségvetési csalás miatt is az adónyomozók.