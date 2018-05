Szegedi szobrot kap Koppenhága

Szendrey Júliát sokan csupán Petőfi Sándor feleségeként ismerik, azt pedig csak nagyon kevesen tudják, hogy ő volt az első, aki magyarra fordította Andersen meséit. Magyarország és Dánia ezen kapcsolatát tudatosítja hamarosan egy szobor, amit az északi ország fővárosában állítanak fel. Magyarország koppenhágai nagykövetségének felkérésére Kligl Sándor szegedi szobrászművész készítette el Szendrey Júlia 180 centiméter magas bronzszobrát, amelyet hamarosan fel is avatnak.– A figura előtt van egy asztalka, azon pedig egy nyitott könyv, amelyből Andersen néhány ismert meséjének alakjai emelkednek ki – beszélt alkotásáról a művész. – Látható a fenyőfa, a rendíthetetlen ólomkatona és a táncosnő, illetve néhány borsószem is, a Borsószem hercegkisasszony mesére utalva.Kligl Sándor hozzátette, mivel Szendrey Júlia költő is volt, így jobb kezében a szobor néhány papírlapot tart, ezen saját művei vannak. – Az arcát az elérhető rajzok és festmények alapján formáztam meg – mondta a szobrász.Hogy pontosan hol kap helyet a műve, és mikortól lesz látható Koppenhágában, arról Kligl Sándornak nincsenek információi. Az alkotás azonban már Dániában van. Ő nem vesz részt az avatáson – itthon dolgozik. Most önti bronzba Grosics Gyula két méter magas szobrát, amelyet Újbudán állítanak fel néhány héten belül, és befejezés előtt áll az ópusztaszeri szoborkompozíciója is, ami a honfoglalást örökíti meg.