Szemétben és bűzben fuldokolnak a Hatházak

„Ez már a Cserepes sor"

Szeméttároló a kamra

Sikertelen csere

– Én itt születtem a Hatházakban – mondta kolbász- és zöldhagymamajszolás közben tegnap délelőtt a verőfényes napfényben egy széken ücsörögve Szabó Tibor. Az idős férfi nem akart fotóval szerepelni lapunkban – csak problémát okozna magának – mondta. A Tisza újszegedi oldalán álló hat egyforma épület évek óta elhanyagolt állapotban van. Erről már tavaly is beszámoltunk . A lakások fele az IKV kezelésében van, a többiben lakástulajdonosok élnek.Most egyik közelben lakó olvasónk küldött be friss fotókat az egyre hízó szeméttengerről, amiről tegnap saját szemünkkel is meggyőződtünk. Olvasónk tudni vélte, hogy a még önkormányzati tulajdonban lévő lakások tulajdonjogát is értékesíteni akarja az IKV, ezzel – ahogy fogalmazott – elősegítik még több mélyszegénységben élő környékre költöztetését. Talán az új Cserepes sort szeretnék Újszegeden a füvészkert és a tervezett Tisza-híd szomszédságában létrehozni? – kérdezte. Joób Márton , a körzet MSZP-s önkormányzati képviselője, a szociális bizottság elnöke lapunknak azt mondta, hogy semmiképpen sem szeretnének új Cserepes sort létrehozni a környéken. A képviselő szerint általános dolog, hogy az IKV néha értékesít saját kezelésű ingatlanokat, de a Hatházakban nincs tudomása arról, hogy el akarnák adni az összes bérleményt. – Ez már most olyan, mint a Cserepes sor – közölte Szabó Tibor. A férfi elmesélte, hogy a Hatházak eredetileg munkásszállónak épült, az újszegedi kendergyár szövőnői és szövőmesterei, de még a főkönyvelője is itt lakott. – Akkor még a belvárosból is sokan akartak ide költözni, de nem engedtek be senkit. Kár volt idehozni azt a néhány családot, aki ezt a sok szemetet felhalmozza – mondta.Jáksó Mihályné Erzsébet 30 éve él a Hatházakban, és ő is visszasírja a régmúlt időket. – Amikor ideköltöztünk, mindenhol tisztaság volt. Az udvarra nyugodtan ki lehetett tenni a száradó ruhát – magyarázta a férjével és két gyerekével itt élő asszony. Most az udvar mindenhol tele van szeméttel, a kamrák nagy részét feltörték, vagy azt is szeméttárolónak használják. – Persze a szemétnek sosincs gazdája. Néhány itt lakó lomtalanításokkor összegyűjt mindent, aztán ami nem kell neki, azt az udvarra dobja ki. Pedig vannak kukák, amiket minden szerdán ürítenek – mondta.Joób Márton tavaly azt mondta, hogy többek között a Hatházak közös képviselőjének cseréjét kezdeményezte a változás jegyében. – Körbejártam a lakókat, de mikor dönteni kellett, a régi közös képviselőt mégis megerősítették a posztján. Az IKV-val is folyamatos tárgyalásban állok, hogy megoldást találjunk a helyzetre, de néhány lakó jogviszonya is kétséges a házban. Van olyan is, aki már jogcím nélküli lakáshasználó. Ettől függetlenül folyamatosan terítéken van a Hatházak ügye – közölte a képviselő.